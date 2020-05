HKScan Leivon Leipomon kumppaniksi kehittämään Boltsi-tuoteperhettä

Leivon Leipomo Oy ja HKScan Oyj perustavat yhteisyrityksen, joka kehittää Boltsi-tuoteperhettä ja edistää sen kasvua. Boltsi kaura-siemenpyörykät ovat Leivon Leipomon innovaatio.

Leivon Leipomo voitti Suomalainen Menestysresepti -innovaatiokilpailun vuonna 2019. Voiton myötä Boltsi-tuotteiden myynti kasvoi nopeasti, ja nykyään Boltsi-tuotteilla on vakiintunut asema Suomen vähittäiskaupassa. Kasvipohjaiseen Boltsi kaura-siemenpyöryköiden tuoteperheeseen kuuluu tällä hetkellä kolme eri makuvaihtoehtoa.

”Olemme erittäin tyytyväisiä Boltsi-tuoteperheen kehitykseen sekä siihen, että kuluttajat ovat ottaneet Boltsi-tuotteet omikseen. Leivon Leipomon resurssit kehittää Boltsia edelleen ovat kuitenkin rajalliset, ja olemme etsineet meille sopivaa yhteistyökumppania. HKScan on meille erinomainen yhteistyökumppani, sillä yhtiöllä on laaja kaupallinen verkosto Suomessa ja muilla kotimarkkinoillaan Itämeren alueella. Jatkamme yhdessä Boltsin kehittämistä ja kasvua”, sanoo Leivon Leipomo Oy:n toimitusjohtaja Harri Jaakkola.

”Olen erittäin tyytyväinen alkavasta yhteistyöstä ja siitä, että HKScan voi olla tukemassa perinteikästä Leivon Leipomoa ja Boltsi-tuoteperheen kasvua. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi ja kumppanuuksien kautta tapahtuva kasvu on tärkeä keino uudistua, kasvaa ja edetä tavoitteidemme mukaisesti. Uskomme vahvasti Boltsi -tuoteperheen mahdollisuuksiin kehittyä ja kasvaa edelleen”, sanoo HKScanin toimitusjohtaja Tero Hemmilä.

Leivon Leipomo omistaa yhteisyrityksestä, Boltsi Oy:stä, 51 prosenttia ja HKScan 49 prosenttia. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Leivon Leipomon toimitusjohtaja Harri Jaakkola. Tuotteet valmistetaan jatkossakin Suomessa, pääsääntöisesti HKScanin tuotantolaitoksilla. Tuotekehitystyötä tehdään yhteistyössä hyödyntäen Leivon Leipomon ja HKScanin tuotekehitysresursseja.

Leivon Leipomo on perustettu 1913 ja se on Tampereen vanhin yhden perheen omistuksessa säilynyt leipomo. Tietotaito ja leipomisen salat ovat kulkeneet isältä pojalle ja äidiltä tyttärelle jo neljässä sukupolvessa. Yhtiön palveluksessa on noin 100 työntekijää.

HKScan vastaa yli sadan vuoden kokemuksella kuluttajien ja asiakkaiden tarpeisiin valmistaen maistuvaa, terveellistä ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Yhtiön kotimarkkinoita ovat Suomi, Ruotsi, Tanska ja Baltia. Yhtiön palveluksessa on lähes 7 000 työntekijää ja liikevaihto vuonna 2019 oli 1,7 miljardia euroa. HKScanin strateginen tavoite on kasvaa monipuoliseksi ruokataloksi.