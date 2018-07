Honk on Suomen ensimmäinen täysin digitalisoitu autohuutokauppa

Autoliikkeiden laaja valikoima, ostajan määrittelemä hinta, koeajomahdollisuus, kilpailutettu rahoituspäätös, maksu, vakuutukset, rekisteröinti, kotiinkuljetus ja kaupan peruutusoikeus – Honk tarjoaa aivan uudenlaisen tavan ostaa ja myydä autoja.

Honk sai alkunsa, kun autoalan kokeneet vaikuttajat Timo Yli-Salomäki ja Sami Pöllänen halusivat tuoda autokaupan tähän päivään. Syntyi idea kehittää täysin digitalisoitu autojen tarjouskauppaportaali, ensimmäisenä Suomessa.

- Digitalisaatio ei ole palvelumme itseisarvo, vaan keino tehdä autokaupan jokaisesta vaiheesta helppo ja turvallinen sekä ostajille että myyjille, kertoo Timo Yli-Salomäki.

Maanlaajuiset markkinat, ostajan valta määritellä hinta ja mahdollisuus hoitaa kaikki hankintaan liittyvät toimet samassa paikassa tuovat kaupantekoon oman mausteensa.

Honk satsaa myös myyjän palvelemiseen

Ostokokemus on kaikkien palveluntarjoajien mantra, mutta Yli-Salomäki ja Pöllänen pitivät huolen, että Honk ottaa pioneeriasemansa vakavasti.

- Halusimme, että myös myyntikokemus saa suunnittelussa yhtä paljon huomiota, Sami Pöllänen kertoo.

Kaikki Honkissa myytävät kohteet tulevat autoliikkeiltä. Tarjolle laittaminen on tehty todella helpoksi. Ajoneuvon tiedot lisätään huutokauppaan samaan tapaan kuin vaihtoautoportaaleihin: kauppias käy vain omilla tunnuksillaan valitsemassa listalta tarjouskaupattavat kohteet ja ajoneuvo on automaattisesti ostajien huudettavissa.

Myynnin helppous varmistaa tarjonnan laajuuden ja kääntyy ostajan eduksi. Valittavissa on useita maksutapoja ja alustavan luottopäätöksen voi tehdä jo harkintavaiheessa. Lopullisen rahoituksen ja vakuutuksen saa halutessaan LähiTapiolasta ostotapahtuman yhteydessä. Auton voi koeajaa ennen huutamista ja kauppaan saa kahden viikon peruutusoikeuden.

- Honk on upea esimerkki siitä, kuinka alustatalous mahdollistaa uudenlaiset liiketoimintamallit yli toimialojen. Lopputuloksena on hyödyllinen palvelu ja erinomainen asiakaskokemus, kertoo projektista toimittajan puolella vastannut Jaakko Soininen Crasmanilta.

Analytiikkatyö hioo Honkin

Crasman on Suomen johtava autoalan digipalveluiden toimittaja.

- Teknisen osaamisen lisäksi päätökseen vaikutti Crasmanin taito ja halu suunnitella palveluita käyttäjälähtöisesti, Pöllänen kertoo kumppanivalinnan taustoista.

Honk on rakennettu microservice-arkkitehtuuria hyödyntäen ja sen eri osia on helppo päivittää ja skaalata. Palvelu on ollut asiakkaiden käytössä muutaman päivän ja ensimmäiset huudot sulkeutuvat pian.



- Jatkossa systemaattinen analytiikkatyö ja jatkuva käyttäjäkokemuksen hiominen tekevät Honkista entistäkin helpomman käyttää, kertoo Crasmanin suunnittelujohtaja Teemu Korpilahti Suomen ensimmäisen täysin digitalisoidun autohuutokaupan tulevaisuudesta.