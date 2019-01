HONOR 10 Lite: tyylillä kellon ympäri

HONOR 10 Lite on upea kokonaisuus estetiikkaa ja teknologiaa, jonka liukuvärit kääntävät katseita. Uusi selfie-puhelin kaupoissa 8. tammikuuta.

HONOR 10 Lite -puhelin saapuu vihdoin Suomen markkinoille. Kyseessä on tyylikäs ja hinta-laatusuhteeltaan lyömätön selfie-puhelin. AI-tekoälyllä, 24 megapikselin kameralla ja lippulaivamalleihin verrattavalla kokoonpanolla varustettu HONOR 10 Lite on suunniteltu tarjoamaan poikkeuksellisia selfiekokemuksia. EMUI 9.0 - ja Android 9 -järjestelmien voimalla toimiva HONOR 10 Lite kääntää katseita hohtavien liukuväriensä ja pienen näyttöloven ansiosta.

"HONOR 10 Lite osoittaa brändimme vahvan omistautumisen AI selfie -valokuvaukseen ja poikkeukselliseen muotoiluun. Nuoret haluavat älypuhelimeensa reilun valikoiman selfietoimintoja ja muotoilun yksityiskohtia", sanoo HONORin presidentti George Zhao.

HONOR 10 Liten älykäs kamera nappaa täydellisen selfien

Selfiekuvaukseen vihkiytyneiden mallien HONOR 9 Liten ja HONOR 10:n jalanjäljissä HONOR 10 Lite koettelee rajoja entisestään. Puhelimen AI-tekoälyteknologia korottaa kuvaamisen panoksia tunnistamalla reaaliaikaisesti kahdeksan erilaista selfieskenaariota. Tekoälyalgoritmi tunnistaa erilaiset kuvaustilaneet välittömästi, jolloin kamera parantaa kasvonpiirteitä ja taustaa säätämällä valotusaikaa. 3D-kasvojentunnistus ja tekoälykauneusalgoritmi lisäävät kuviin erilaisia kauneusefektejä riippuen kohteen iästä, sukupuolesta ja ihon värisävystä.

Edeltäjiensä tavoin HONOR 10 Lite sieppaa enemmän valoa heikoissa valaistusolosuhteissa 4-in-1 valoyhdistelmäteknologian ansiosta. 3D-muotokuvavalot tarjoavat viisi erilaista valaistusefektiä, joilla jokaisesta valokuvasta tulee kansikuvan veroinen.

HONOR 10 Liten häikäisevä muotoilu ja värimaailma ihastuttavat

HONOR 10 Liten hohtava takakansi koostuu yhteensä kahdeksasta kerroksesta, joka takaa häikäisevän visuaalisen vaikutelman. Suomen markkinoille saapuva eloisa liukuväri on nimeltään Sky Blue, jonka lisäksi valikoimasta löytyvät klassiset Sapphire Blue ja Midnight Black. Inspiraationa värimaailmassa ovat toimineet taivaan värit ja valoisuusasteet vuorokauden eri aikoina. Sky Blue kuvastaa kirkkaan taivaan luonnollista loistetta ja väriä vaaleanharmaasta siniseen himmenevällä luminenssiefektillä.

Vangitsevan värivalikoiman lisäksi HONOR 10 Lite -laitteessa on hämmästyttävä 6,21 tuuman FullView HD -näyttö ja pieni näyttölovi, jonka ansiosta ruutu-runko-suhde yli 90%.

HONORin uudet yhteistyöt uudistavat taiteen, muodin ja teknologian liiton

HONOR aloittaa yhteistyön kansainvälisesti tunnetun taiteilijan Jeremyvillen kanssa tavoitteenaan jakaa luovaa ajatteluaan ja brändin henkeä nuorille ympäri maailmaa. Taiteilijana, kuvittajana sekä tuotesuunnittelijana toimivan Jeremyvillen ajatuksia herättävä tyyli sopii hyvin yhteen HONORin näkemykseen muodista ja designistä. HONOR toivoo yhteistyön inspiroivan nuoria innovatiivisuuteen ja rohkeuteen luoda uutta. Jeremyvillen tyyli tulee olemaan läsnä myös HONOR 10 Liten tunnistettavimmissa ominaisuuksissa.

HONOR ja kansainvälinen mediabrändi VICE käynnistävät yhteistyön, jolla haastetaan perinteiset ajattelutavat muodista. Yhteistyön kautta kannustetaan nuoria rohkeuteen ja pelottomuuteen sekä haastamaan teknologian ja muodin kehitystä muun muassa muodonmuutoskampanjan kautta.

***

Honor on maailman johtava älypuhelimien e-brändi Kiinasta. Brändin tunnuslauseen "For the Brave" mukaan Honor on luotu vastaamaan diginatiivien tarpeisiin internet-optimoiduilla tuotteilla, jotka tarjoavat ensiluokkaisia ​​käyttäjäkokemuksia, innostavat toimintaan, ruokkivat luovuutta ja auttavat nuoria saavuttamaan unelmansa. Tunnuslauseensa mukaisesti Honor on onnistunut erottautumaan esittelemällä omaa rohkeuttaan tehdä asiat eri tavalla ja tuomalla tuoreimman teknologian ja innovaatiot asiakkaidensa ulottuville.