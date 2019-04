HONOR proudly presents: Lavoille palaava Robin Packalen ilmaiskeikalla Kampissa

Johtava älypuhelinten e-brändi HONOR tarjoaa Robin Packalenin keikan Kampin Narinkkatorilla lauantaina 27.4. klo 13.00.

Robinin Packalenin lisäksi kaksituntisen ikärajattoman ilmaistapahtuman aikana lavalle nousee myös muita yllätysesiintyjiä. Muut esiintyjät paljastetaan huhtikuun aikana. Tapahtuman yhteistyökumppaneita ovat Elisa ja Pringles.

"Honor haluaa ennenkaikkea tarjota kaikille avoimen mahdollisuuden päästä mukaan HONORin ja Robinin tarinaan järjestämällä Robinin ensimmäisen keikan comebackin jälkeen", kertoo HONORin markkinointipäällikkö Essi Kautonen.



"Niin siistiä päästä taas esiintymään livenä! Siitä alkaa olla jo aikaa kun ollaan viimeksi esiinnytty enemmän kuin yhden biisin verran ja nyt meille tarjoutui siihen mahdollisuus. Tosi nastaa muutenkin päästä tunnustelemaan ja näkemään faneja ja laittaa livehommat taas käyntiin yhdessä Honorin kanssa! Toivottavasti jengi löytää paikalle ja on valmiita pitämään hauskaa", Robin sanoo.

Robin Packalen on HONORin uusimman View 20 -puhelinmallin kampanjakasvo. HONORin markkinointia suunnittelee N2 Marketing ja tapahtuman tuotannosta vastaa Harva Marketing.

