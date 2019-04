HONOR uskoo kasvavansa maailman suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi

Huawei Consumer BG:n toimitusjohtaja Richard Yu on ilmoittanut yhtiön uusista strategisista tavoitteista. Hänen mukaansa Huaweista ja HONORista tulee todennäköisesti maailman suurin älypuhelinvalmistaja tänä vuonna.

Huawei Consumer BG:n toimitusjohtaja Richard Yu uskoo siihen, että Huawei Consumer BG on päässyt aivan uuteen vaiheeseen ja että Huaweista ja HONORista tulee todennäköisesti maailman suurin älypuhelinvalmistaja tänä vuonna.

Lisäksi Huawei tukee HONORia huipputuotteiden kehittämisessä ja jatkaa investointejaan teknologiainnovaatioihin, jakelukanaviin ja vähittäiskaupan strategioihin säilyttäen samalla yrityksen kaksoisbrändistrategian HONORin ja Huawein välillä. Molemmat tuotemerkit säilyttävät tulevaisuuteen katsovan ajattelutavan ja auttavat luomaan älykästä, täysin yhteenkytkettyä maailmaa. Richard Yu puhuu strategisista tavoitteista kiinalaisen Sina Weibo -mikroblogipalvelun virallisella tilillä.



HONORin kasvu on vahvaa



HONOR on vahvan kasvun avulla sementoinut johtavan asemansa markkinoilla, huolimatta maailmanlaajuisesta teollisuuden taantumasta. Markkinatutkimusyhtiö IDC:n mukaan älypuhelinmarkkinoiden myyntimäärät laskivat viime vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 3,1 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.



HONORiin tämä ei vaikuttanut, vaan se saavutti peräti 27,1 prosentin kasvun. Lisäksi HONORin kansainvälinen myynti kasvoi vuonna 2018 yli 170 prosenttia. HONOR oli verkkomyynnissä maailman toiseksi suurin ja kasvoi 29,4 prosenttia vuonna 2018 (Lähde: IDC Worldwide Mobile Phone Tracker, 2018).

”HONOR on jälleen uuden läpimurron partaalla eikä hidastumista ole näköpiirissä. Kun meno yltyy kovaksi, vain kovat jatkavat kasvuaan. Meille jokainen päivä on mahdollisuus tarjota vielä parempia tuotteita faneillemme. HONORilla paras on vielä edessä ”, sanoo President of HONOR George Zhao.

HONOR on esitellyt tänä vuonna useita uusia teknologioita, jotka vahvistivat tuotemerkin edelläkävijän asemaa alalla. Esimerkkejä:

3D TOF: HONOR View20 -puhelimessa on TOF (Flight of Time) 3D-anturi takakamerassa. Tämä infrapunavalon heijastusaikaa mittaava lentoaika-anturi tunnistaa paremmin syvyyserot, ääriviivat ja reaaliaikaisen liikkeen. Sen ansiosta HONOR View20 on erittäin ohut 3D-työkalu, joka mahdollistaa kolmiulotteisia liikkeitä tunnistavat pelit (3D Motion-Controlled Gaming), lisätyn todellisuuden Magic AR-toiminnon ja 3D Shaping -työkalut.





All-View-näyttö: HONOR View 20 -puhelimessa on 6,4-tuumainen 2310 x 1080 pikselin, 398 PPI näyttö. Uusi All-View näyttö mahdollistaa täysin uudenlaisen etukameran asettelun. Se ei tee etunäytön yläreunaan muista puhelimista tuttua ”lovea”, joka vie verrattain huomattavan osan näytön pinta-alasta. Sen sijaan näytössä on pieni, 4,5 mm reikä etukameraa varten. Tämän takia HONOR View 20 katsomiskokemus on ainutlaatuinen, koska näyttö-runko suhde on poikkeukselliset 91,8 prosenttia. Lisäksi ruudun kuvasuhde on elokuvateattereista tuttu 19,5: 9 ja tarjoaa mukaansatempaavan elokuvien katseluelämyksen.





5G: Huawei ja HONOR ovat olleet mukana kehittämässä verkkoja kolmella tasolla, ensin 3G-verkossa, sitten 4G-verkossa ja nyt 5G-verkossa. Ensimmäinen taso koskee standardeja ja ydinpantenttien indikaattoreita, toinen taso on ollut tekemisissä verkon kehittämistä ja tarkistamista tarjoavien ratkaisujen kanssa. Kolmas koskee 5G-ratkaisuja tarjoavien yritysten alustoille rakennettavia älypuhelinmerkkejä sekä kaikenlaisia sovelluksia luovia 5G-sovelluspalvelujen valmistajia. HONOR on saanut etumatkaa 5G-laitteiden taktisessa suunnittelussa ja HONORin toimitusjohtaja George Zhaon mukaan yhtiö aikoo julkaista ensimmäisen 5G-matkapuhelimensa tämän vuoden Mobile World Congress 2019 -tapahtumassa.

HONOR yhtiönä

HONOR on maailman johtava älypuhelimien e-brändi Kiinasta. Brändin tunnuslauseen "For the Brave" mukaan HONOR on luotu vastaamaan diginatiivien tarpeisiin internet-optimoiduilla tuotteilla, jotka tarjoavat ensiluokkaisia ​​käyttäjäkokemuksia, innostavat toimintaan, ruokkivat luovuutta ja auttavat nuoria saavuttamaan unelmansa. Tunnuslauseensa mukaisesti HONOR on onnistunut erottautumaan esittelemällä omaa rohkeuttaan tehdä asiat eri tavalla ja tuomalla tuoreimman teknologian ja innovaatiot asiakkaidensa ulottuville.