HONOR View20 lanseerattiin Pariisissa: lippulaivapuhelimen ennennäkemätön tekniikka asettaa uuden standardin älypuhelimille

HONOR View20 -lippulaivapuhelin lanseerattiin maailmanmarkkinoille Pariisissa tänään. Johtavan älypuhelinten e-brändin yhteistyö National Geographicin, Moschinon ja Epic Gamesin kanssa korostaa yrityksen asemaa valokuvauksen, muotoilun ja suorituskyvyn saralla.

HONOR on lanseerannut uuden älypuhelinten lippulaivansa, HONOR View20:n, maailmanlaajuisille kuluttajamarkkinoille. Puhelin erottuu edukseen viiden ennennäkemättömän ominaisuutensa vuoksi: 48 megapikselin kamera, näyttöön upotettu 25 megapikselin etukamera, seitsemän nanometrin Kirin 980 AI ‑järjestelmäpiiri, keinoälyn ja kolmen antennin voimalla toimiva Wi-Fi-tekniikka sekä aurora-nanopintakuviointi. HONOR View20 palkittiin ominaisuuksistaan lukuisilla palkinnoilla kansainvälisillä CES 2019 ‑kuluttajaelektroniikkamessuilla Las Vegasissa aiemmin tässä kuussa.

”HONOR View20 -sarjan älypuhelinten kehittynyt tekniikka ja alan paras suorituskyky ovat saaneet kiitosta niin ammattilaisilta kuin faneiltakin ympäri maailmaa. HONORin käyttäjät ovat aktiivisia ja edellyttävät älypuhelimelta huippuluokan suoristuskykyä. HONOR View20 on suunniteltu juuri heidän tarpeitaan silmällä pitäen”, toteaa HONORin presidentti George Zhao.

Hakee vertaistaan älypuhelinvalokuvauksessa

HONOR View20:n pääkamera on maailman ensimmäinen, jossa on käytetty 48 megapikselin SONY IMX586 ‑kennoa, puolen tuuman CMOS-piiriä ja 1,6 mikronin pikseleitä Quad Bayer ‑suodatuksessa. Kirin 980 ‑järjestelmäpiirin tehostama kenno tukee uutta 48 megapikselin AI Ultra Clarity ‑tilaa, jolla voidaan tuottaa äärimmäisen tarkkoja ja yksityiskohtaisia kuvia.

Kamera pystyy ottamaan monta 48 megapikselin kuvaa kerralla. Se kokoaa kustakin kuvasta parhaat yksityiskohdat ja muodostaa niistä yhden 48 megapikselin kuvan. Kirin 980:n kaksi NPU-suoritinta käsittelevät kuvan käyttämällä kehittynyttä tekoälyalgoritmia – kuvan laatu arvioidaan, tummilla alueilla olevat yksityiskohdat optimoidaan ja värejä säädetään kirkkaammiksi.

”Arvostan HONOR View20:n tarkkuutta ja helppokäyttöisyyttä. Se on älypuhelin, jolla voidaan tallentaa elämän eloisia ja arvokkaita hetkiä uusilla inspiroivilla ja jännittävillä tavoilla”, kuvailee 48 megapikselin kameraa testannut National Geographicin valokuvaaja Robbie Shone.

Myös puhelimen takaosassa sijaitsevalla helppokäyttöisellä 3D-kameralla tuodaan uusia ulottuvuuksia valo- ja videokuvaukseen. Kamera kerää tietoa kuvauskohteiden muodoista mittaamalla aikaa, joka valolla kestää kuvauskohteeseen osumiseen. Tämä mahdollistaa syvyyden havainnoinnin, luurangon liikkeiden seurannan ja reaaliaikaisen liikkeen sieppauksen. Kameran avulla HONOR View20 toimii myös liikkeen avulla ohjattuna pelikonsolina, jolla voidaan pelata 3D-liikkeeseen perustuvia pelejä aivan uudella tavalla. Se tukee nyt Fancy Skiing- ja Fancy Darts ‑pelejä.

Suunnittelun uusi ulottuvuus

HONOR View20:n muotoilun keskiössä on näyttöön upotettu edistyksellinen etukamera. Innovatiivinen All-View-näyttö ja eteen suunnattu 25 megapikselin kamera tarjoavat loistavan katselukokemuksen ja erinomaisen 91,8 prosentin näyttö-runkosuhteen. Puskurimallisen pidikkeen ansiosta etukamera on sijoitettu tarkoin näytössä olevan, edistyksellisten litografiaprosessien avulla luodun 4,5-millisen, läpinäkyvän reiän alle. HONOR View20 päihittää kilpailevat näyttöön upotetut kamerat paremmalla käytettävyydellä ja kuvanlaadulla näytön rakenteesta tai lujuudesta tinkimättä.

HONOR View20 on myös ensimmäinen älypuhelin, jossa on nanopintakuviointi – kirkasvärinen, dynaaminen, V:n muotoinen värigradientti, joka antaa koko rungolle hohtavan ilmeen. Älypuhelimen integroitu, elegantin kolmiulotteisesti kaartuva metalli-lasirunko on vain 8,1 mm paksu.

Uuden lippulaivapuhelimen lanseerauksen kunniaksi HONOR on luonut laadukkaan valikoiman tuotteita yhteistyössä italialaisen luksusmuotimerkki Moschinon kanssa. Tuotevalikoimaan kuuluu Moschinon kanssa yhdessä suunniteltu HONOR View20, Moschinon ikonisen nallekarhun koristama kohokuvioitu puhelinkotelo sekä erikoissuunniteltuja lisävarusteita. Moschinon toimitusjohtaja Gabriele Maggio otti osaa Pariisin julkistamistilaisuuteen.

Tuoreimmat tekniikat huomioivaa huippusuorituskykyä pelaamiseen

HONOR on yhteistyössä Epic Gamesin kanssa vienyt Fortniten mobiilikäyttökokemuksen aivan uudelle tasolle. HONOR View20:n omistajat saavat yksinoikeudellisen pääsyn HONOR GUARD ‑asukokonaisuuteen Fortnitessa.

HONOR View20:ssä on seuraavan sukupolven ominaisuuksia: Seitsemän nanometrin Kirin 980 AI ‑järjestelmäpiiri kahdella älykkäällä NPU-suorittimella, tehokkaan lämmönhaihdutuksen avulla suorituskykyä parantava nestejäähdytysjärjestelmä, tekoälyn ja kolmen antennin voimalla toimiva Wi-Fi-tekniikka, joka estää signaalin heikkenemisen käyttäjän käden peittäessä vastaanottimen, 4 000 milliampeeritunnin akku pitkäkestoiseen, keskeytymättömään pelaamiseen sekä suuri sisäinen muisti.

”Epic uskoo, että Fortniten kaltaisten korkealaatuisten pelien tarjoaminen älypuhelimille edustaa pelien tulevaisuutta. HONOR View20 on ensiluokkainen laite, ja meillä on tämän yhteistyön ansiosta ilo kertoa, että Fortnite toimii Honor View20:ssä 60 fps:n kuvataajuudella”, Epic Gamesin perustaja ja toimitusjohtaja Tim Sweeney toteaa.

Tämän lisäksi HONOR ja Epic Games ovat käynnistäneet yhteistyön tiettyjen HONOR-laitteiden optimoimiseksi Unreal 4 Engineä varten osana HONORin ja Epic Gamesin pyrkimystä venyttää mobiilipelaamisen rajoja ja tarjota konsolipelaamista vastaavia kokemuksia pelaajille ympäri maailmaa.

Loikka älykkääseen elämiseen

HONOR View20:n innovatiivisten tekoälyominaisuuksien ansiosta puhelimen käyttö on tehokasta ja helppoa. HONOR View20:n 3D-kamera ja tekoälyominaisuudet kykenevät tunnistamaan yli sata erilaista elintarviketta ja tarjoavat tietoa kaloreista terveellisen elämäntavan tueksi. Tekoälyyn perustuva kuvauskohteen tunnistustoiminto pystyy myös tunnistamaan yli 300 kuuluisaa nähtävyyttä ja 100 000 maalausta eri puolilta maailmaa.

Pariisin lanseeraustilaisuudessa HONOR julkisti myös uuden HONOR Watch Magic/Dream ‑älykellon, joka on suunniteltu kaikkiin arkielämän käyttötarpeisiin.

Lisätietoja:

Älypuhelin on saatavana neljässä eri värissä: Midnight black ja Sapphire blue (549 eur) sekä yhteistyössä MOSCHINOn kanssa suunnitellut Phantom blue ja Phantom red (649 eur).

HONOR View20 ilmestyy kauppojen hyllyihin Suomessa 30.1.2019. Ennakkotilauksia on mahdollista tehdä kaikilta jälleenmyyjiltä 22.1. klo 20 alkaen. Ennakkotilauksen tekijät saavat kaupan päälle Phantom blue tai Phantom red -puhelinten kanssa HONOR Watch Magic -älykellon ja Midnight black tai Sapphire blue -puhelinten kanssa Honor Band4Running -rannekkeen.

HONOR Watch Magic ilmestyy kauppojen hyllyihin myöhemmin keväällä. HONOR Watch Magic ‑sarjan tuotteita on saatavana kahdessa eri värissä: Lava black ja Moonlight silver. Vähittäismyyntihinta on 219 euroa.

HONOR on johtava älypuhelinten e-brändi. Brändi luotiin vastaamaan käyttäjien digitaalisia tarpeita nettikäyttöön optimoiduilla tuotteilla, jotka tarjoavat loistavan käyttökokemuksen, kannustavat aktiivisuuteen ja luovuuteen sekä voimaannuttavat nuoret toteuttamaan unelmiaan. Näin HONOR erottuu itsekin joukosta, sillä firma uskaltaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla ja ottaa vaadittavat askeleet toimittaakseen asiakkailleen tuoreinta teknologiaa ja uusimpia innovaatioita.

Lehdistökuvat

#Honor

#SeeTheUnseen