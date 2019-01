Honorin uusi View20-lippulaivapuhelin palkittiin kuluttajaelektroniikan megatapahtumassa Las Vegasissa

HONOR View20 palkittiin loistavista ominaisuuksistaan ja futuristisesta suunnittelusta CES-messuilla Las Vegasissa viime viikolla.

Älypuhelinten johtavan e-brändin Honorin uusi View20-lippulaivapuhelin palkittiin useissa eri kategorioissa vuoden 2019 CES-kuluttajaelektroniikkamessuilla. Huippulaite keräsi kehuja erinomaisesta suorituskyvystään ja loistavista toiminnoistaan, kuten tekoälyllä varustetusta 48 megapikselin pääkamerasta, Ultra Clarity ‑näytöstä, 3D ToF ‑etukamerasta sekä tehokkaasta järjestelmäpiiristä.

”Olemme innoissamme HONOR View20:n saamasta positiivisesta vastaanotosta. On suuri kunnia saada tunnustusta alan muilta toimijoilta pyrkimyksistämme luoda innovatiivisia tuotteita, jotka tarjoavat erinomaista arvoa kuluttajille ympäri maailmaa. Tänä vuonna HONOR pyrkii venyttämään johtavien älypuhelinten rajoja entisestään”, toteaa HONORin presidentti George Zhao.

HONOR View20 – verraton älypuhelinten lippulaiva loistavilla toiminnoilla

HONOR View20 edustaa yhtiön uusinta lanseerausta lippulaivamarkkinoille. Puhelimessa yhdistyvät huippuluokan tekninen suorituskyky sekä upea suunnittelu ja tyyli. Puhelin on varustettu maailman ensimmäisellä HD 48MP ‑takakameralla.

HONOR View20 ‑puhelimessa on lisäksi edistyksellinen 3D-takakamera, joka pystyy skannaamaan ja tunnistamaan oikeita esineitä. Tekoäly ja 3D-mallinnusalgoritmi mahdollistavat useita hyödyllisiä ja kiinnostavia käyttösovelluksia, joiden avulla voi esimerkiksi hoikentaa vartaloaan valokuvissa ja videoissa, pelata liikkeentunnistuspelejä ja laskea ruoassa olevia kaloreita.

Tuoreimmat tekniikat huomioivaa huippusuorituskykyä

HONOR View20 on ensimmäinen puhelinmalli, joka on varustettu kehittyneellä seitsemän nanometrin Kirin 980 -tekoälyjärjestelmäpiirillä ja kahdella NPU-suorittimella, graafista suorituskykyä huomattavasti parantavalla Turbo 2.0 ‑grafiikkasuorittimella sekä 4 000 milliampeeritunnin kapasiteetilla varustetulla akulla, jossa on SuperCharge-pikalatausominaisuus.

Aiempiin versioihin verrattuna Kirin 980 -järjestelmäpiiri tarjoaa 75 prosenttia suuremman nopeuden yhden ytimen suorituskyvyssä. Kirin 980 sisältää myös Mali-G76-grafiikkasuorittimen, joka parantaa suorituskykyä 46 prosenttia. HONOR View20:n suorituskyky on parantunut merkittävästi samalla, kun puhelimen energiankulutus on pienentynyt 58 prosentilla, mikä parantaa käyttäjäkokemusta mullistavasti.

HONOR View20:ssä on käytetty erityistä valon läpikulkutekniikkaa, jonka avulla valo saavuttaa etukameran saumattomasti. HONORin suunnittelijat käyttävät kehittynyttä, puskurimallista pidikettä, jonka avulla etukamera voidaan sijoittaa tarkoin näytössä olevan pienen 4,5-millisen, läpinäkyvän reiän alle. Patentoitu, näyttöihin tarkoitettu sideaine estää näytöstä säteilevää valoa pääsemästä kameraan, minkä ansiosta puhelimella otetut valokuvat ovat laadultaan parhaita, mitä älypuhelimella voi ottaa.

Seuraavan sukupolven suunnittelua ja estetiikkaa

Suunnittelunäkökulmasta HONOR View20 on ensimmäinen älypuhelin, jonka rungossa on näkymätön, edistyksellistä nanolitografiatekniikkaa käyttämällä valmistettu nanopinnoite. Neljännen sukupolven nanotyhjiöpinnoitteella ja näkymättömällä aurora-pintakuviointiprosessilla on saatu aikaan värikäs ja dynaaminen, V:n muotoinen värigradientti, joka synnyttää hohtavan vaikutelman. Puhelin erottuukin perinteisistä lippulaivapuhelimista niin mitoiltaan kuin tyyliltäänkin.

HONOR View20 lanseerataan maailmanmarkkinoille Pariisissa 22.1. Silloin on luvassa lisää tietoa laitteen teknisistä ominaisuuksista.

HONOR View20 keräsi tunnustusta mm. seuraavilta tiedotusvälineiltä ja vaikuttajilta:

Android Central – ”Loistavaa vastinetta rahalle ja hätkähdyttävä V-kuviointi selkämyksessä.”

Gadget Match – ”Kuuluu tällä hetkellä johtavien teknisten ominaisuuksiensa ja innovatiivisten ratkaisujensa ansiosta hinta-laatusuhteeltaan markkinoiden parhaisiin älypuhelimiin.”

Gear Diary – ”View20 kuuluu niihin puhelimiin, jotka nostavat ominaisuuksiensa osalta rimaa muille puhelimille.”

GeekSpin – ”HONORin View20 – – on varustettu vaikuttavan näköisellä selkämyksellä sekä roppakaupalla tehoa ja ominaisuuksia.”

Mashable – ”HONOR on tullut nopeasti varteenotettavaksi tekijäksi – – View20 oli helposti CES-messujen paras puhelin reikänäyttönsä ansiosta.”

T3 – ”Upean näköinen älypuhelin – tuhdin 4 000 milliampeeritunnin akkunsa ansiosta puhelin jaksaa jauhaa koko päivän ja vielä pitkälle yöhönkin asti.”

Tech Advisor – ”Useimmat älypuhelimet näyttävät aika samanlaisilta, mutta View20:ssa on selkäpuolella omaleimainen V-kuviointi, joka näyttää mielestämme upealta, ja etupuolen näytössä reikä kameralle.”

TechRadar – ”Visuaalisesti näyttävä selkäpuoli tekee puhelimesta vahvan ja saattaa aiheuttaa muutoksia tämän vuoden lippulaivasijoituksissa.”

Trusted Reviews – ”HONOR View20 on vuoden ensimmäinen suuri lippulaivapuhelin, jossa on sen mukaiset tekniset ominaisuudet.”

Ubergizmo – ”HONOR avaa vuoden 2019 äärimmäisen lupaavalla puhelimella, jossa on kaupallisten laitteiden osalta ensimmäisenä maailmassa kamerareiällä varustettu näyttö.”

Android Headlines "Best of CES 2019" –palkinto



HONOR on johtava, Huawei-konsernin alaisuudessa toimiva älypuhelinten e-brändi. ”For the Brave” ‑sloganinsa mukaisesti brändi luotiin vastaamaan käyttäjien digitaalisia tarpeita nettikäyttöön optimoiduilla tuotteilla, jotka tarjoavat loistavan käyttökokemuksen, kannustavat aktiivisuuteen ja luovuuteen sekä voimaannuttavat nuoret toteuttamaan unelmiaan. Näin HONOR erottuu itsekin joukosta, sillä firma uskaltaa toimia tavallisesta poikkeavalla tavalla ja ottaa vaadittavat askeleet toimittaakseen asiakkailleen tuoreinta teknologiaa ja uusimpia innovaatioita.

