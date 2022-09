HS Turku palkittiin varsinaissuomalainen viestintätekoteko -tunnustuksella

”Tunnustus myönnetään joka toinen vuosi henkilölle tai taholle, joka on vaikuttanut viestinnän ja markkinoinnin keinoin merkityksellisellä tavalla yritysten toimintaympäristöön Varsinais-Suomessa”, kertoo valiokunnan puheenjohtaja Anne-Maarit Itänen.



HS Turku avasi maaliskuussa Turkuun uuden toimituksen, joka on tehnyt uutisia ja juttuja alueen tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä Helsingin Sanomiin. Toimituksessa työskentelee kuusi tekijää. Journalistit Rami Nieminen, Jonna Rönkä, Milja Virtanen, Linda Laine ja Toni Lehtinen sekä kuvaaja Ville-Veikko Kaakinen seuraavat herkällä korvalla ja tarkkasilmäisellä otteella alueen tapahtumia. Alueelta tehdyt jutut ovat saaneet laajaa valtakunnallista huomioita.



”HS Turku on tuonut myös alueen elinkeinoelämälle uuden mahdollisuuden nostaa esille aiheita ja teemoja, jotka ovat aiemmin jääneet syystä tai toisesta valtakunnallisesti pimentoon”, arvioi valiokunnan puheenjohtaja Itänen.

HS Turku ei ole ollut niinkään kilpailemassa kaupungissa jo toimivien paikallisten toimitusten kanssa uutisaiheista, vaan on valtakunnallinen mediatoimija ja lisä muiden joukossa.

"Olemme otettuja, että HS Turku on saanut varsinaissuomalaisten lukijoiden keskuudessa suorastaan ylitsevuotavan hyvän vastaanoton. Turku ja sen lähialueet ovat täynnä kiinnostavia uutisia, tarinoita ja ilmiöitä. Yleisön ja paikallisten toimijoiden palaute on meille tärkeää”, kiittelee Helsingin Sanomien uutistuottaja Olli-Pekka Paajanen.

"Kokeilemme tulevaisuudessakin kaikenlaista uutta ja innostavaa. HS Turku tekee jatkossakin juttuja syventävällä, taustoittavalla ja tutkivalla otteella väheksymättä kiinnostavia paikallisia ilmiöitä ja uutistapahtumia."





Tunnustus jaettiin Turun kauppakamarin valiokuntien yhteisessä syysstartissa 15.9.2022 Turun Messukeskuksessa.



Turun kauppakamarin viestintä- ja markkinointivaliokunta