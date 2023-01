HSL on varautunut mahdolliseen sähköpulaan – teemasivu kertoo sähkötilanteen vaikutuksista joukkoliikenteeseen

HSL varautuu talven sähkönsäännöstelyyn ja mahdollisiin sähkökatkoksiin yhdessä liikenteen muiden toimijoiden kanssa. Teemasivu hsl.fi/varautuminen kertoo, miten sähkönsäästö näkyy joukkoliikenteessä ja millaisia mahdollisten sähkökatkojen vaikutukset olisivat.

”Kerromme asiasta tietoisuuden lisäämiseksi. Niin sanotut kiertävät sähkökatkot eivät koske raideliikennettä, joka on määritelty kriittiseksi sähkönkäyttöpaikaksi valtioneuvoston asetuksella. Bussiliikenteessä lyhytaikaiset katkot eivät estä bussien kulkemista, mutta liikennevalojen ja katuvalojen toimimattomuus aiheuttaisi todennäköisesti myöhästymisiä”, tiivistää operatiivisen yksikön päällikkö Maija Musto HSL:stä.

HSL:n liikenteestä raitiovaunut, metro ja lähijunat kulkevat sähköllä. Bussiliikenteestä noin kolmasosa ajetaan sähköbusseilla. Niitä ladataan pääasiassa varikoilla öisin, jolloin sähkönkulutus on muualla yhteiskunnassa vähäisempää.

Sähkökatkotilanteessa HSL kertoisi katkon vaikutuksista normaaliin tapaan eli HSL-sovelluksessa ja hsl.fi-sivustolla, joiden toiminta on varmistettu varavoimalla. Myös matkakortinlukijat ja muut laitteet liikennevälineissä toimisivat sähkökatkosta huolimatta.

Varautumisesta huolimatta on mahdollista, että ongelmat sähkönjakelussa aiheuttaisivat joukkoliikenteen hetkellisen pysähtymisen. Näin voi tapahtua myös normaalitilanteessa esimerkiksi onnettomuuden vuoksi. Tällaisessa tilanteessa matkustajan on tärkeintä noudattaa liikennehenkilökunnan ohjeita.

"Jos liikenne keskeytyisi, toivomme matkustajilta malttia odottaa, että liikenne jatkuu normaalisti tai että pelastuslaitos saapuu evakuoimaan yksikön. Esimerkiksi metrosta tai junasta ei pidä koskaan poistua aseman ulkopuolelle omin neuvoin, sillä mikäli sähköt palaavat yllättäen takaisin, on radalla liikkuminen hengenvaarallista", kertoo Musto.

Sähkönsäästötoimenpiteet näkyvät metroasemilla

HSL yhteiskumppaneineen säästää sähköä muun muassa asemien ja liikennevälineiden lämpötiloja ja valaistusta optimoimalla. Kampin, Rautatientorin, Ruoholahden ja Hakaniemen metroasemilla on joulukuusta alkaen poistettu käytöstä osa liukuportaista sähkön säästämiseksi, mutta jokaisella asemalla on silti vähintään yksi alaspäin ja yksi ylöspäin vievä liukuporras, joka on käytössä. Myös kuljettajan taloudellinen ajotapa vähentää sähkönkulutusta.

Jos kantaverkkoyhtiö Fingrid ilmoittaa lähestyvästä sähköpulan uhasta, HSL:n liikenteen sähkönkulutusta on mahdollista vähentää vielä esimerkiksi metro- tai raitiovaunuliikennettä supistamalla. Toistaiseksi liikenteen määrää ei ole karsittu sähkönsäästösyistä.