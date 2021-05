Huhtikuu alkoi lämpimänä ja päättyi viileänä Pohjois-Karjalassa

Jaa

Järvien vedenkorkeudet olivat huhtikuun lopussa yleisesti tavanomaista ylempänä.

Ilmatieteen laitoksen mukaan huhtikuun keskilämpötila oli Pohjois-Karjalan maakunnassa asteen verran keskimääräistä lämpimämpi. Kuukauden kylmimmät lämpötilat mitattiin vappuaattoa edeltäneinä öinä.

Maakunnan sadekertymä jäi hieman tavanomaista pienemmäksi. Huhtikuun sademäärä oli 31 mm, kun keskimäärin huhtikuussa sataa 35 mm.



Lunta oli kuukauden viimeisenä päivänä maakunnassa ainoastaan varjoisissa ja suojaisissa paikoissa. Lumen vesiarvo (mm) vaihteli Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahdella, Koitajoella ja Jänisjoella välillä 13–34 mm. Keskimäärin huhtikuun lopun lumen vesiarvo näissä pisteissä on 38 mm.



Järvien vedenkorkeudet olivat huhtikuun lopussa yleisesti tavanomaista ylempänä. Kajoonjärven ja Ruunaan vedenkorkeudet olivat huhtikuun lopussa 19 cm sekä Viinijärven 24 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä.



Orivesi-Pyhäselän vedenpinta on 55 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Ennusteen mukaan vedenkorkeus nousee vielä 15–30 cm kesäkuun puoliväliin mennessä. Vedenkorkeuden nousua pyritään hillitsemään Saimaan lisäjuoksutuksilla, jotka on aloitettu jo joulukuussa.



Pielisen vedenkorkeus on noin puoli metriä ajankohdan keskitasoa ylempänä. Tämänhetkisen ennusteen mukaan touko–kesäkuun vaihteeseen ajoittuva kevättulva nousee todennäköisesti tavallista korkeammalle. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan vielä 30–60 cm toukokuun loppuun mennessä.



Pielisjoen keskivirtaama oli huhtikuussa neljänneksen tavanomaista suurempi. Lieksanjoen kuukauden keskivirtaama oli puolitoistakertainen ja Koitajoessa vettä virtasi huhtikuussa lähes viidenneksen normaalia enemmän. Pienempien jokien huhtikuun keskivirtaamat vaihtelivat suuresti. Esimerkiksi Jänisjoen virtaama Ruskeakoskella oli huhtikuussa lähes kaksinkertainen. Saramojoella Roukkajankoskella vettä virtasi huhtikuussa puolitoistakertainen määrä, kun taas Höytiäisen kanavalla Puntarikoskella virtasi vettä kolmanneksen tavanomaisesta enemmän.



Huhtikuun lopussa olivat pohjavedenkorkeudet Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen mittauspisteissä Kontiolahden Jakokoskella ja Jaamankankaalla, Ilomantsin Kuuksenvaarassa sekä Nurmeksen Juutilankankaalla 26–93 cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Routaa havaintopisteissä oli enää muutama sentti, kun sitä normaalisti on keskimäärin 7 cm.



Orivesi-Pyhäselän selkävedet vapautuivat jäistä 28. päivä huhtikuuta noin viikon etuajassa. Pielisellä jäähavaitsija ei päässyt enää huhtikuun lopussa jäänpaksuuden mittauspisteelle.