Huippuortopedi Lasse Lempainen aloittaa leikkaukset ja vastaanoton Helsingissä Lääkärikeskus Aavassa

Kansainvälisesti arvostettu ortopedi Lasse Lempainen laajentaa toimintaansa Helsinkiin Lääkärikeskus Aavaan.

Muun muassa FC Barcelonan, Atletico Madridin, AC Milanin, FC Juventuksen ja AS Roman ortopedikonsulttina toimiva Lempainen alkaa vastaanottaa potilaita Aava Kampissa. Kirurgiset toimenpiteet hän hoitaa Aavan Kampin sairaalassa.

Turussa asuva Lempainen on tyytyväinen löydettyään Helsingistä sopivat puitteet kirurgisille toimenpiteille ja vastaanotolle.

– Iso osa potilaistani tulee Turun ulkopuolelta ja siksi olen jo jonkin aikaa miettinyt, että olisi kiva käydä töissä Turun lisäksi myös Helsingissä, Lempainen sanoo.

Maailman kärkiortopedeihin lukeutuva Lempainen on erikoistunut alaraajojen vammoihin. Hän hoitaa työssään polven, nilkan, jalkaterän ja akillesjänteiden vammoja, mutta on erityisen ansioitunut kansainvälisellä tasolla urheilijoiden takareisivammojen eli hamstring-vammojen hoidossa.

Lempaisen potilaisiin kuuluvat esimerkiksi jalkapallotähdet Ousmane Dembélé, Ronald Araujo, Leonardo Spinazzola, Alessandro Florenzi ja Timothy Weah. Kotimaisista urheilun huipuista Lempaisen leikkauspöydällä on käynyt muun muassa pika-aitajuoksija Annimari Korte.

Ovi auki tavallisille kuntourheilijoille

Lempainen ei tee pelkästään ammattiurheilijoiden alaraajavammojen leikkauksia, vaan iso osa asiakkaista on tavallisia kuntoilijoita. Vastaanotolle uskaltaa siis varata ajan, vaikka ei olisikaan urheilutähti tai edustaisi mitään urheiluseuraa.

– Vaikka ammatillinen näkyvyyteni on tietysti isojen urheilunimien kautta suurempaa, kaikki potilaat ovat minulle yhtä tärkeitä. Vastaanotollani käy ihan tavallisia kuntourheilijoita erilaisten alaraajavammojensa kanssa ja kaikki urheilulajit on edustettuna tasapuolisesti, Lempainen kertoo.

Huippu-urheilijoiden kanssa työskennellessä Lasselle on kehittynyt hyvä ymmärrys vammojen ennaltaehkäisystä, sekä nopeasta ja kestävästä kuntouttamisesta. Aina ei leikkausta suinkaan tarvita, vaan usein vamma kuntoutetaan fysioterapialla.

– Arvioin vammat tapauskohtaisesti ja kriteerit leikkaukselle pitää aina täyttyä ennen operaatioon ryhtymistä, Lempainen sanoo.

Kirurgiksi Sakari Oravan jalan jäljissä

Lasse Lempainen on paitsi ortopedian erikoislääkäri, myös urheiluortopedian dosentti. Leikkausten ja vastaanottotoiminnan lisäksi hän tekee tutkimustyötä Turun yliopistossa sekä tiivistä yhteistyötä urheiluseurojen kanssa.

Lempaisella on läheinen suhde oppi-isäänsä, jo eläköityneeseen Sakari Oravaan, jonka työparina hän on saanut toimia vuosien ajan. Orava on yksi maailman arvostetuimmista urheilukirurgeista, jonka innoittamana myös Lempainen alkoi haaveilla kirurgin urasta jo lapsena.

– Jo 10-vuotiaana ajattelin, että minusta tulee urheiluvammoja hoitava kirurgi.

Sakari Oravalla oli myös oma vaikutuksensa Lempaisen erikoistumiseen juuri takareisivammoihin, sillä väitöskirjan aihe hamstring-vammojen leikkaushoidosta syntyi Oravan ehdotuksesta. Kaksikko kävi yhteistyön lomassa yhdessä myös kongresseissa ja tapaamassa eri seuroja, minkä seurauksena myös Lempainen alkoi saada nimeään tutuksi kansainvälisissä piireissä.

Nykyisin konsultaatioita ulkomailta tulee viikoittain. Kaikki eivät ole nimekkäitä urheilijoita, vaan myös kuntourheilijat kysyvät neuvoja ja arviota esimerkiksi magneettikuvista.

– Joidenkin seurojen kanssa olen tiiviimmin yhteydessä erityisesti, jos heidän urheilijansa vamman jälkeinen kuntoutus on meneillään.

Alaraajavammojen ehkäisy ja hoito

Tyypillinen potilas Lempaisen vastaanotolla on polven, nilkan tai takareiden vamman saanut urheilija tai kuntoilija. Vammat voivat olla akuutteja tai jo pidemmän aikaa kehittyneitä rasitusvammoja.

Oli kyseessä sitten huippu-urheilija tai tavallinen kuntoilija, vamman sattuessa arki ja harjoittelu rajoittuvat merkittävästi. Vammojen ennaltaehkäisy onkin tärkeää ottaa huomioon harjoittelussa.

Hyvä lämmittely ja lihaksiin kohdistuvat kevyet venytykset sekä liikkuvuusharjoitteet ennen harjoittelua ovat hyvä tapa ehkäistä vammoja. Lisäksi on tärkeää muistaa treenin jälkeinen loppuverryttely. Kipeänä tai väsyneenä ei kannata harjoitella ollenkaan.

Lempaisen mukaan rasitusvammojen syynä on usein liian yksipuolinen ja kova harjoittelu liian suurilla treenimäärillä. Siksi vammojen riskiä pystyy alentamaan monipuolisella eri lajeja sisältävällä harjoittelulla, jossa on mukana lihaskuntoa ja liikkuvuutta edistävää oheisharjoittelua, kuten kuntosalia, hiihtoa, pyöräilyä ja vesijuoksua.

Jos vamma kaikesta huolimatta pääsee yllättämään, on sen hoito aloitettava ensisijaisesti välttämällä kipua aiheuttavaa rasitusta. Kuntoutuksena käytetään fysioterapiaa, joka sisältää muun muassa voima- ja liikkuvuusharjoitteita, toiminnallisia harjoitteita ja mahdollisten virheasentojen korjaamiseen tähtäävää harjoittelua.

Rasitusvammat onnistutaan usein hoitamaan ilman leikkaushoitoa, mutta oireiden hankaloituessa ja pitkittyessä kannattaa hakeutua tutkimuksiin.

– Vamman sattuessa alkuun ensihoito ja sitten tarvittaessa vastaanotolle, jossa pyritään tarkkaan diagnoosiin ja optimaaliseen hoitoon, Lempainen neuvoo.

Aavan ortopedialla pitkät perinteet

Aavaan aikoinaan yhdistetty helsinkiläinen ortopedian asiantuntijatalo Orto-Lääkärit oli ortopedian eli tuki- ja liikuntaelinten kipujen, vammojen ja sairauksien hoitoon erikoistunut klinikka.

Orto-Lääkäreiden ja Aavan yhdistyttyä palvelukokonaisuus elää edelleen Kampin Aavan sisällä. Aavan laajentuessa muille paikkakunnille myös ortopedian toiminta on laajentunut Kampin ulkopuolelle.

Erityisosaajiin kuuluu ortopedejä, neurokirurgeja, käsikirurgeja, fysiatreja ja liikuntalääketieteen erikoislääkäreitä. Fysioterapian rautaiset ammattilaiset täydentävät potilaan hoitoketjun.