Teemu Brunilan ja Jukka Immosen perustama kansainvälisten huipputuottajien hittitehdas Nordic Music Partners laajenee Ranskaan ja Hollantiin. Yhtiö tähtää Euroopan johtavaksi itsenäiseksi musiikin kustantajaksi.

Yrityksen Ranskan toimintaa lähtee johtamaan tuottajatähti Pierre-Antoine Melki, joka on ollut tekemässä lukuisia kansainvälisiä hittejä esimerkiksi Justin Bieberin, Sian, Flo Ridan ja ranskalaisten tähtiartistien kanssa.

Amsterdamin toimistoa luotsaavat Yoshi Breen ja Rick Haayen. Palkittu hollantilainen lauluntekijä Yoshi Breen on tunnettu esimerkiksi Tiëston ja Martin Garrixin kanssa tehdyistä kappaleista. Rick Haayenilla puolestaan on pitkä kokemus kansainvälisestä musiikkiteollisuudesta Euroopassa ja Yhdysvalloissa sekä menestysartistien ja -tuottajien edustamisesta.

Vuonna 2019 perustetulla Nordic Music Partnersilla on ollut alusta lähtien paikalliset yhtiöt Suomessa ja Norjassa. Norjan toiminnasta vastaa norjalainen supertuottaja Axident eli Andreas Schuller. Schuller on työskennellyt muun muassa muun muassa Dua Lipan, Pitbullin, Jason Derulon ja Snoop Doggin kanssa.

Yhtiön muut perustajajäsenet ovat Suomen kansainvälisesti menestynein biisintekijä Teemu Brunila sekä moninkertaisesti palkittu huipputuottaja Jukka Immonen.

Tavoitteena hittejä kansainvälisille tähtiluokan artisteille

”Rakennamme ensimmäistä kansainvälistä, tekijävetoista musiikin kustannusyhtiötä. Uskomme, että juuri tekijävetoisuus on meille kilpailuetu; pystymme oman kokemuksemme kautta tukemaan tekijöitämme niin luovissa prosesseissa kuin uran rakentamisessa”, kertoo Teemu Brunila.

“Yhtiön tavoitteena on, että yhä useampi sen tekijöistä luo hittejä kansainvälisille tähtiluokan artisteille. Tekijänoikeudet ja niiden ympärille kasvanut bisnes on erittäin arvostettua maailmalla. Rahoitus yhtiön laajentamiseen on kerätty suomalaisilta sijoittajilta”, kommentoi Nordic Music Partnersin toimitusjohtaja Riku Salomaa.