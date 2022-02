Huoli työurasta vaikeuttaa työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviä päätöksiä nuorilla naisilla

Työelämän epävarmuus sekä kiireen ja henkisen kuormituksen lisääntyminen 2000-luvulla ovat vaikeuttaneet nuorten aikuisten työelämään kiinnittymistä. Jyväskylän yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että enemmistö nuorista naisista suhtautui tulevaisuuden uraan ja työelämään luottavaisesti, mutta peräti joka viides oli huolissaan ura- ja työelämänäkymistään. Tutkimus perustuu Nuorisobarometriin 2019 vastanneiden 18–29-vuotiaiden, nuorten naisten vastauksiin (N=527).

Väitöskirjatutkija Outi Alakärpän mukaan tuloksista löytyy aiheita sekä iloon että huoleen.

– Löysimme kolme erilaista työelämäprofiilia. Naisista 43 prosenttia oli luottavaisia, 37 prosenttia varovaisen luottavaisia ja 20 prosenttia huolestuneita tulevaisuuden uran ja työelämän suhteen. Aikaisempien tutkimusten valossa tulokset ovat varsin myönteisiä työelämäluottamuksen suhteen, mutta merkille pantavaa on sosioekonomisten tekijöiden yhteys työelämäluottamuksen rakentumiseen. Nämä tuottavat siten eroja naisten välille, Alakärppä summaa.

Korkeakoulutus, varallisuus ja pääkaupunkiseudulla asuminen tuovat luottamusta

Tutkimuksen mukaan naiset, jotka olivat korkeasti koulutettuja, mukana työelämässä, asuivat pääkaupunkiseudulla, ja jotka arvioivat oman taloudellisen tilanteensa korkeimmaksi olivat luottavaisimpia tulevaisuuden uran ja työelämän suhteen. Sen sijaan naiset, joilla ei ollut tutkintoa, ja jotka olivat työttömiä tai opiskelijoita sekä asuivat maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa olivat huolestuneimpia. Luottavaisesti omaan uraan ja työelämään suhtautuville naisille kasautui siis paitsi taloudellisia, myös sosiaalisia resursseja.

– Huolestuttavaa tämä on siinä mielessä, että huoli tulevaisuudesta tuottaa myös epävarmuutta perheen perustamiseen ja työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyviin päätöksiin nuorilla naisilla. Alhainen koulutustaso, heikko työmarkkina-asema, taloudellinen epävarmuus ja vähäiset työllistymismahdollisuudet näyttävät kaventavan nuorten naisten toimintamahdollisuuksia työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvässä päätöksenteossa, toteaa Alakärppä.

Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti naiset, jotka olivat varovaisen luottavaisia oman uran ja työelämän suhteen, pitivät työn ja perheen yhteensovittamista mahdottomana yhtälönä. Lisäksi naiset, jotka olivat huolestuneita, olivat valmiita lykkäämään perheen perustamista työhön liittyvien syiden takia.

– Jos omaa paikkaa ei esimerkiksi työelämässä löydy, päätöksiä kuten perheen perustamista lykätään tai sitten tehdään sellaisia päätöksiä, jotka eivät ole ensisijaisia tai toivottuja. Näillä päätöksillä on kuitenkin pitkälle ulottuvat vaikutukset nuorten naisten elämässä.

Alakärppä penääkin yhteiskunnan vastuuta eriarvoistumiskehityksen korjaamiseksi ja nuorten naisten työelämämahdollisuuksien parantamiseksi.

– Poliittisesti tulisi löytyä tahtoa siihen, että löydetään keinoja resurssien oikeudenmukaisempaan jakautumiseen ja siihen, että nuoret naiset taustastaan riippumatta pääsevät kiinnittymään yhteiskuntaan ja työelämään, ja rakentamaan siten mielekästä elämänkulkua.

KM Outi Alakärppä tutkii väitöskirjassaan nuorten naisten odotuksia työstä, perheestä ja näiden elämänalueiden yhteensovittamisesta. Nuorisobarometri 2019 -kyselyaineiston pohjalta tässä osatutkimuksessa tarkasteltiin nuorten naisten tulevaisuuden uraa ja työelämää koskevia odotuksia sekä näiden odotuksien yhteyksiä naisten taustatekijöihin. Lisäksi tutkittiin työelämäodotuksien yhteyttä siihen, mitä nuoret naiset odottavat työn ja perheen yhteensovittamiselta. Kyselyaineiston lisäksi väitöstutkimuksessa hyödynnetään haastatteluaineistoa.

Alkuperäisjulkaisu:

Alakärppä, O., Räikkönen, E., Rönkä, A., & Sevón, E. (2022). Confident, cautiously confident or concerned? Working life profiles, capabilities, and expectations for work-family reconciliation among young Finnish women. Community, Work and Family, https://doi.org/10.1080/13668803.2022.2027743

Lisätietoja:

Väitöskirjatutkija Outi Alakärppä, puh. 040 805 4827, outi.j.alakarppa@jyu.fi