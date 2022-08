Huoltovarmuuskeskukselta rahoitusta kriittisen infrastruktuurin kyberturvallisuusverkostojen kehittämiseen

Jyväskylän yliopiston Informaatioteknologian tiedekunnan professori Mikko Siposen hanke, jonka tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa ja ohjeita yritysverkostojen kyberturvallisuusyhteistyötä varten, on saanut Huoltovarmuuskeskukselta 172 545 euron rahoituksen. Hankkeen kokonaisrahoitus on yhteensä 241 629 euroa.

Jyväskylän yliopisto on merkittävä kyberturvallisuuden tutkimuksen keskus. Iso osa kyberturvallisuuden tutkimuksesta tehdään Agorassa (kuvassa).

Hanke keskittyy erityisesti sellaisiin yritysverkostoihin, jotka toimivat kriittisen infrastruktuurin alalla ja joihin kohdistuneet kyberriskit voisivat toteutuessaan vaikuttaa merkittävästi suomalaisen yhteiskunnan huoltovarmuuteen. Näihin verkostoihin kuuluu useita eri tyyppisiä yrityksiä muun muassa energian tuotannon ja jakelun toimialoilta. – Hanke on merkittävä, koska yritysverkoston kyberturvallisuuden hallintaan ei ole tällä hetkellä olemassa kunnollista metodologiaa, joka huomioisi yritysten omat kyberturvallisuusvaatimukset ja jonka avulle ne voitaisiin kommunikoida partneriyrityksille, professori Mikko Siponen kuvailee. Siposen mukaan yritysten kyberturvallisuuden arviointiin aiemmin kehitetyt mallit eivät tue yritysten yksilöllisiä kyberturvallisuusvaatimuksia tai tarjoa riittävää ymmärrystä kyberturvallisuuden analysoimiseen yritysverkostossa. – Tässä hankkeessa on tarkoituksena jatkokehittää ja testata menetelmää, joka mahdollistaa kyberturvallisuusvaatimusten mallintamisen yrityskohtaisesti, mutta joka skaalautuu myös usean yrityksen kumppanuusverkostossa, Siponen kertoo. Huoltovarmuuskeskuksen rahoitus Cyber security development and management in partnership networks -hankkeelle on kaksivuotinen alkaen 1.8.2022. Hanketta johtaa professori Mikko Siponen, joka lukeutuu kyberturvallisuuden hallinnan arvostetuimpiin tutkijoihin maailmassa. Lisätietoja Professori Mikko Siponen

mikko.t.siponen@jyu.fi

+358 50 5588128

Jyväskylän yliopisto on merkittävä kyberturvallisuuden tutkimuksen keskus. Iso osa kyberturvallisuuden tutkimuksesta tehdään Agorassa (kuvassa). Professori Mikko Siponen.