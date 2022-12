Huomioi turvallisuus ja naapurisopu uudenvuoden juhlinnassa taloyhtiössä

Helenin maine ja luotettavuus koetuksella 9.11.2022 10:01:09 EET | Tiedote

Helsingin seudulla kaukolämpöä ja sähköä tuottava, Helsingin kaupungin omistaman Helen Oy:n maine on koetuksella. Viime vuosina Helen on korottanut kaukolämmön vesivirtamaksuja, perinyt kaukolämmöstä irtautumisen maksuja ja nyt on jälleen tulossa isoja hinnankorotuksia sekä kaukolämmön että sähkön hintoihin.