HUS aloittaa koronavirusinfot medialle ja kansalaisille

HUS alkaa järjestää viikoittain kaikille avoimia lyhyitä infotilaisuuksia koronavirustilanteesta. Tilaisuudet videoidaan suorana lähetyksenä HUSin verkkosivuilla, josta kuka tahansa voi seurata lähetystä. Tilaisuuksissa medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Ensimmäinen koronavirusinfo järjestetään keskiviikkona 29.4. klo 15, ja siinä aiheena on HUSin tilastotieto koronaviruspotilaiden hoidosta. Seuraava koronavirusinfo järjestetään tiistaina 5.5. klo 15. Tilaisuuksien kesto on n. 15-30 minuuttia.



Koronavirusinfoissa on aina läsnä johdon edustajina joko toimitusjohtaja Juha Tuominen tai johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi. Tilanteen mukaan paikalla voi olla myös vastuualueiden asiantuntijoita. Infoissa kerromme koronvirusepidemiaan liittyvistä ajankohtaisista asioista, esimerkiksi epidemian näkymisestä sairaaloissa ja sen vaikutuksista toimintaamme.



”Infoilla tuetaan avointa tiedonvälitystä ja pyritään parantamaan median palvelua”, Tuominen sanoo.



Ilmoitamme verkkosivuillamme kyseisenä päivänä klo 12 mennessä mahdollisen erityisteeman ja ketkä HUSin edustajat ovat paikalla.



Median on mahdollista esittää tilaisuudessa kysymyksiä Teams-kokouksen välityksellä. Pyydämme medioita ilmoittautumaan tilaisuuksiin oheisen lomakkeen kautta. Sama osallistumislinkki toimii kaikissa tilaisuuksissa. Puheenvuoroja pyydetään Teamsin keskustelussa ja niitä jakaa tilaisuuden puheenjohtajana toimiva viestinnän edustaja.