HUS Helsingin yliopistollinen sairaala ja Aalto-yliopisto perustivat yhteisen professuurin

Yhteinen professuuri on uusi avaus pitkässä ja antoisassa yhteistyössä.

HUS ja Aalto-yliopisto ovat perustaneet yhteisen translationaalisen neurokuvantamisen professuurin. Loppuvuodesta 2019 HUSin toimitusjohtaja ja Aallon rehtori allekirjoittivat yhteistyösopimuksen, jolla haluttiin syventää yhteistyötä tutkimuksen ja innovaatioiden eteen. Yhteistyötä eri muodossa ovat HUSin ja Aallon edeltäjäorganisaatiot tehneet käytännössä yhtäjaksoisesti 1970-luvulta alkaen. Alkuvuodesta 2020 HUS ja Aalto vahvistivat yhteistyötään ja tekivät sopimuksen yhteisestä professuurista.

Professuuri on tulossa hakuun lähiaikoina. Aallon ja HUSin edustajat uskovat yhteisen professuurin vahvistavan Aalto-yliopiston ja HUSin tiedeyhteistyötä ja tuottavan uusia kliinisiä sovelluksia. ”Tämä yhteisprofessuuri luo omalta osaltaan entistä parempia edellytyksiä laajasti hyödyttävälle tutkimukselle ja korkeatasoiselle potilashoidolle”, sanoo ylilääkäri ja kliinisen neurofysiologian vastuualuejohtaja Erika Haaksiluoto HUSista.

Uusi professori on työsuhteessa sekä HUSiin että Aalto-yliopistoon. Professori tekee kumpaakin osapuolta hyödyttävää tieteellistä työtä, opettaa Aallossa ja johtaa BioMag-laboratoriota HUSin Meilahden sairaalassa. BioMagissa tutkitaan aivojen toimintaa mittaamalla aivojen tuottamia magneettikenttiä magnetoenkefalografian avulla sekä aivokuoren magneettistimulaatiolla. Hallinnollisesti BioMag on osa kliinistä neurofysiologiaa. Aallossa professorin toimipiste on Neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitoksella Otaniemessä.