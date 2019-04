HUS ja Helsingin yliopisto panostavat syöpätutkimukseen

HUS ja Helsingin yliopisto ovat panostamassa syöpätutkimukseen entistä laajemmin. Tutkimukseen on saatu merkittäviä apurahoja ja uusia huippuvirkoja asetetaan hakuun. Tavoitteena on kehittää uusia syöpähoitoja ja lisätä tieteellistä yhteistyötä kliinisten syöpätutkijoiden ja perustutkijoiden välillä.

HUS ja Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta ovat käynnistäneet haun viiteen virkaan. HUSin Syöpäkeskukseen haetaan tutkimusjohtajaa, jonka vakanssiin voidaan liittää Helsingin yliopiston syöpätautien professorin osa-aikainen (35 %) tehtävä. Tämän lisäksi Helsingin yliopisto on perustanut uuden syöpätautien 100 % professuurin, johon puolestaan voidaan yhdistää HUSin sivuvirka. Uutena on avautumassa myös varhaisvaiheen kliiniseen lääketutkimusyksikköön kliinisen opettajan virka. Hakuun ovat menossa lisäksi sekä alueellisen Eteläisen syöpäkeskuksen johtajan että HUSin Syöpäkeskuksen sädehoidon osastonylilääkärin virat.

- Näiden virkojen tulevilla haltijoilla on mahdollisuus osallistua HUSissa ja Helsingin yliopistossa tehtävään syöpätutkimukseen. Syöpäkeskuksessa on meneillään uraa uurtavia tutkimushankkeita yksilöllistetyistä lääkehoidoista, soluterapioista ja boorineutronikaappaushoidosta (BNCT), Syöpäkeskuksen johtava ylilääkäri Johanna Mattson sanoo.



HUSissa otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana käyttöön maailman ensimmäinen potilashoitoon tarkoitettu BNCT-laite, jonka myötä tutkijoille avautuu ainutlaatuiset mahdollisuudet olla kehittämässä uutta sädehoidon menetelmää. BNCT on biologisesti kohdennettavaa sädehoitoa, jossa osoitelappuna toimiva kantaja-aine vie boorin syöpäsoluun. Hoitoa voidaan yhdistää myös perinteiseen sädehoitoon ja erilaisiin lääkehoitoihin.

Helsingin yliopistossa ja HUSissa tehtävä syöpätutkimus on houkutellut myös ulkopuolista rahoitusta. Alkuvuodesta Suomen Akatemia valitsi yhdeksi kuudesta lippulaivastaan Helsingin yliopiston, HUSin ja elinkeinoelämän yhteistyöhön perustuvan iCAN Digital Precision Medicine -hankkeen, jonka tavoitteena on yksilöllisten syöpähoitojen kehittäminen ja terveysalan innovaatioiden edistäminen.

- Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja HiLIFEssa sekä HUSissa on pitkään panostettu syöpätutkimukseen. Nyt syöpätautien tutkimukseen perustetaan uusi professuuri ja kliinisen opettajan vakanssi, Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan dekaani Risto Renkonen sanoo.



Akuutin leukemian yksilöllistettyä diagnostiikkaa ja hoitoa kehitetään yhdessä yritysten kanssa CleverHealth Network -innovaatioekosysteemissä mm. Business Finlandin rahoituksella. Viime vuosina HUSiin on rakennettu yritysyhteistyötä tukevaa infrastruktuuria.

- Nyt avoinna oleviin syöpätutkimuksen virkoihin valittavat henkilöt pääsevät työssään hyödyntämään yliopistollisen tutkimussairaalan vahvaa infrastuktuuria kuten biopankkia, tietoallasta ja näiden ympärille rakentuvaa yritysyhteistyötä, HUSin tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta sanoo.