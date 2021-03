HUS julkaisee digihoitopolun synnytyspelon hoitoon

HUS julkaisee maaliskuussa Suomen ensimmäisen digihoitopolun synnytyspelkoisille ensisynnyttäjille. Ensivaiheessa palvelu on tarjolla Naistenklinikalla ja Espoon sairaalassa synnytystä suunnitteleville. Polulla valmennetaan synnyttäjää kohti tulevaa synnytystä.

Synnytyspelon digihoitopolku avataan Terveyskylän Omapolku -verkkopalvelussa maaliskuun toisella viikolla. Potilas ohjataan hoitopolulle oman neuvolan tai äitiyspoliklinikan lähetteellä. Potilas saa digihoitopolun kautta synnytyspelon hoitoon pitkäkestoisen tuen ja ammattilaiskontaktin. Toistaiseksi palvelu on saatavilla suomeksi.

”Valmennamme tulevaa synnyttäjää erilaisten tekstien, videoiden, vertaiskertomusten ja tehtävien avulla. Lisäksi verkkokätilömme vastaavat potilaan kysymyksiin. Vastaavista voimavaroja lisäävistä digihoitopoluista on hyviä kokemuksia jo Terveyskylän Mielenterveystalon puolella”, Naistenklinikan ja Jorvin sairaalan äitiyspoliklinikoiden osastonylilääkäri Terhi Saisto kertoo.

Sisältö on suunniteltu yhdessä synnytyslääkäreiden, kätilöiden ja synnytyspelkoon erikoistuneiden psykologien kanssa. Tavoitteena on lisätä ensisynnyttäjän omia voimavaroja, pystyvyyden tunnetta ja luottamusta hoitohenkilöstöön.

Synnytysvalmennuksella on myönteinen vaikutus synnytyskokemukseen

Ensisynnyttäjistä synnytyspelkoa kokee arviolta 10 prosenttia. Lievän synnytyspelon ensisijainen hoitopaikka on äitiysneuvola ja sen järjestämä perhevalmennus. Vaikeaa synnytyspelkoa kokee kuitenkin jopa 4–5 prosenttia Naistenklinikan ja Espoon sairaalan alueen synnyttäjistä. Nämä potilaat ohjataan lähetteellä HUSiin synnytyspelkopoliklinikalle.

Tuore digihoitopolku sopii potilaille, joille neuvolan hoito ei riitä, mutta taustalla ei ole vaikeaa psyykkistä sairautta tai traumaa. Vaatimuksena on myös sujuva suomen kielen taito.

Tutkimusten perusteella tiedetään, että synnytykseen hyvin valmistautuneiden synnytyskokemus on useammin myönteinen.

”Pyrimme siihen, että synnyttäjä voisi suhtautua synnytykseen luottavaisin mielin ja hänellä olisi valmius ottaa synnytys vastaan sellaisena kuin se on. Tavoitteenamme on lisätä synnyttäjän voimavaroja niin, että hän pystyisi yllättävissäkin tilanteissa säilyttämään hallinnan ja turvallisuuden tunteen. Koska hoitomuoto on uusi, kehitämme polkua jatkuvasti palautteen perusteella”, projektityöntekijä, kätilö Johanna Lampinen toteaa.

Valmennusta omassa tahdissa, omien voimavarojen ehdoilla

Potilas voi työskennellä digihoitopolulla omaan tahtiinsa ja kätilön tuella. Kätilö voi tarvittaessa ohjata potilaan digihoitopolulta poliklinikkavastaanotolle.

Suosituksena digihoitopolulla on tehdä maksimissaan yksi istunto päivässä. Yhteen istuntoon kuluu aikaa keskimäärin puolesta tunnista tuntiin. Polulla työskentely on teknisesti helppoa, ja sitä voi käyttää saavutettavasti kaikilla päätelaitteilla.

Istunto 1: Synnytyksestä ja vanhemmuudesta

Istunto 2: Kiintymyssuhde, parisuhde ja vanhemmuus

Lapsen ja vanhemman kiintyminen toisiinsa, riittävän hyvä vanhemmuus, vanhemmuuteen valmistautuminen, seksuaalisuus, parisuhde vauvaperheessä, yksin odottaminen Istunto 3: Voimavarat

Omat voimavarat, tukihenkilön rooli, kun synnytys ei aina mene suunnitelmien mukaisesti Istunto 4: Normaali synnytys

Synnytyksen vaiheet, kätilö synnyttäjän turvana, ensihetket vauvan kanssa Istunto 5: Synnytyskipu ja sen lievitys

Millaista on synnytyskipu, miten sitä lievitetään, lääkkeettömät ja lääkkeelliset kivunlievitysvaihtoehdot Istunto 6: Erityistilanteet

Yleiset huolet ja pelot, miten varautua yllätyksiin, poikkeavat tilanteet synnytyksessä, toive synnyttää keisarileikkauksella Istunto 7: Valmiina synnytykseen

Istunto 8: Synnytyksen jälkeen

Synnytyskokemus, läheisyys vauvan kanssa ja imetys, äitiys, palautuminen synnytyksestä, baby blues, lepo, synnytyksen jälkeinen masennus

Digihoitopolulla on mahdollisuus esittää myös henkilökohtaisia kysymyksiä synnytyspelkoon erikoistuneelle kätilölle. Kätilöt vastaavat potilaiden kysymyksiin kahdesti viikossa.

Lähettämisohjeet ja -indikaatiot löytyvät terveydenhuollon ammattilaisten TerveyskyläPro-palvelusta: Oppaat ja valmennukset > HUS NaiS Lähettämisohjeet.