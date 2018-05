HUS-kuntayhtymän hallitus kokoontuu maanantaina 7.5. klo 8.30

HUSin potilaskirjeiden postituksessa tapahtunut virhe 3.4.2018 11:21 | Tiedote

Viisi HUSin potilasta on saanut virheellisen kirjelähetyksen, jotka sisälsivät useiden potilaiden sairaskertomustietoja. Nämä lähetykset on jäljitetty ja ne ovat palautuneet HUSille. Potilaat, joiden tietoja on lähetetty vääriin osoitteisiin, saavat lähipäivinä asiasta kertovan kirjeen.