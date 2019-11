HUS lisää toimintoja Helsingin ydinkeskustassa: kardiologialle, ortopedialle ja käsikirurgialle uudet vastaanottotilat

Helsingin Postitaloon avataan HUSin uusi toimipiste tammikuussa loppiaisen jälkeen. Postitalossa aloittavat toimintansa kardiologian poliklinikka sekä ortopedian ja käsikirurgian erikoislääkärivastaanotot.

Postitaloon avattavilla tiloilla helpotetaan potilaiden lääkäriin pääsyä. Tilat ovat keskeisellä paikalla Helsingin ytimessä helppojen kulkuyhteyksien varrella. HUS Postitalossa haetaan kokemuksia tilaratkaisuista ja palveluiden tuomisesta lähemmäs liikenteen solmukohtia ja asiakkaita. Postitalon toimipisteeseen ei tule päivystysluonteista toimintaa, vaan ainoastaan vastaanottoja ajanvarauksella ja kiireettömän hoidon arviointia.

”Haluamme entisestään madaltaa potilaiden hoitoonpääsyn kynnystä tarjoamalla helpompaa asiointia esimerkiksi työssäkäyville kiireisen arjen keskellä. Postitalossa on hoitajavastaanottotilat, kardiologin vastaanottotiloja ultraäänilaitteineen ja rasituskoe- sekä tahdistinkontrollihuoneet. Tilojen suunnittelussa on alusta asti ollut mukana hoitohenkilökuntaa. Myös kokemusasiantuntijoiden näkemyksiä on kuultu. Lisäksi sydänjärjestöillä on mahdollisuus kertoa toiminnastaan tiloissamme. Vaativia tutkimuksia tarvitsevat potilaat ohjataan edelleen Meilahden sairaalaan”, kertoo HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen toimialajohtaja Antti Vento

”Pyrimme sijoittamaan erikoisalojemme avohoitopalveluja siten, että ne ovat lähellä potilasta ja nykyistä helpommin saavutettavissa. Erityisesti ortopedialla ja käsikirurgialla pidämme tätä tärkeänä. Postitalon vastaanottotoiminnan myötä saamme tästä toimintamallista hyvää kokemusta, jota hyödynnämme jatkossa muiden vastaanottojen perustamisessa”, sanoo HUS Tukielin- ja plastiikkakirurgian toimialajohtaja Jarkko Pajarinen.

Käynti HUSin Postitalon toimipisteeseen tulee Elielinaukion puolelle, mutta myös pääovista pääsee opasteita seuraamalla sisään. Postitalossa toimii jo nyt myös HUS Kuvantamisen toimipiste.

Antti Vento, toimialajohtaja, HUS Sydän- ja keuhkokeskus,

p. 050 427 0629, antti.vento@hus.fi

Jarkko Pajarinen, toimialajohtaja, HUS Tukielin- ja Plastiikkakirurgia, p. 050 4271930, jarkko.pajarinen@hus.fi