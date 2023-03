HUS sai munasarjasyövän kirurgisen hoidon laatukeskus -statuksen

HUSille on myönnetty European Society of Gynaecological Oncologyn (ESGO) akkreditaatio munasarjasyövän kirurgisen hoidon laatukeskukseksi (ESGO Accredited Centre of Excellence in Advanced Ovarian Cancer Surgery). ESGO on gynekologisen onkologian eurooppalainen kattojärjestö, jonka tarkoituksena on edistää gynekologisten syöpäpotilaiden hoitoa sekä alan tutkimusta ja koulutusta.

Gynekologisten syöpätautien osastonylilääkäri Mikko Loukovaara kertoo, että akkreditointiprosessiin kuului ESGO:n asiantuntijapaneelin arvio hoidon laatukriteerien täyttymisestä vuoden 2020 alusta vuoden 2022 loppuun.

“Pitkä validointijakso teki prosessista vaativan. Toimintaa sopeutettiin ESGO:n laatukriteerejä vastaavaksi jo ennen validoinnin alkua. Validoinnin työkaluja kehitettiin muun muassa ottamalla käyttöön gynekologisten syöpien BCB-rekisteri. Tietoja täydennettiin myös HUSin Tietoaltaan avulla.”

Akkreditointiprosessissa pisteytettiin kymmenen laatumittarin avulla muun muassa leikkaustoiminnan volyymi, potilaiden tutkiminen ja hoito ennen ja jälkeen operaation, leikkauskertomusten ja patologian lausuntojen sisältämät tiedot sekä komplikaatioiden kirjaaminen. Erityistä huomiota kiinnitettiin ilman edeltävää solunsalpaajahoitoa leikattujen potilaiden osuuteen sekä sellaisten potilaiden osuuteen, joilta kyettiin leikkauksessa poistamaan vatsaontelon kaikki näkyvät etäpesäkkeet.

ESGO:n akkreditoinneissa on kaksi tasoa, joista HUSille myönnettiin korkeampi Centre of Excellence -tason akkreditointi. Tässä huomioitiin erityisesti HUSin suuri potilasvolyymi, kliinisiin lääketutkimuksiin osallistuminen ja gynekologisten onkologien tutkimusansiot. HUSissa leikataan vuosittain noin 150 munasarjasyöpään sairastunutta potilasta.

ESGO:n akkreditoimia munasarjasyövän kirurgisen hoidon keskuksia on 76 kappaletta, joista 22 on Centre of Excellence -keskuksia. HUS on ensimmäinen ESGO:n akkreditoima keskus Suomessa. HUSille on aiemmin myönnetty ESGO:n akkreditaatio gynekologisen onkologian koulutuskeskukseksi.