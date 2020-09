HUS valmis sitoutumaan mittavaan rajaliikennetestaukseen – odottaa valtioneuvostolta selkeää toimeksiantoa

Mittava rajaliikenteen koronavirustestauksen hankintapäätös HUSin hallituksen käsittelyssä. Esitys palautettiin valmisteluun.

HUSin hallitus käsitteli tänään 14.9. kokouksessaan mittavaa koronavirusanalytiikan hankintaa, jolla luotaisiin edellytykset rajaliikennetestaukselle kansallisen koronavirusstrategian mukaisesti.

Rajaliikennetestaus vaatii testauskapasiteetin voimakasta kasvattamista

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti elokuussa uudeksi valtakunnalliseksi koronavirustestauksen tavoitteeksi 20 000 testiä vuorokaudessa. Sen mukaisesti HUSin erityisvastuualueen (HYKS-ervan) väestötestauksen tavoite on 10 000 testiä vuorokaudessa. HUS ilmoitti 19.8. nostavansa tutkimuskapasiteettiaan STM:n uudistettu strategiaa vastaavaksi.

Valtioneuvosto on 11.9. linjannut myös valtion rajat ylittävän liikenteen terveysturvallisuusvaatimuksista. Vaatimukset tulevat lisäämään rajaliikenteen testaustarvetta nyt voimassa olevaa tavoitetta merkittävästi korkeammaksi.

Esitetyssä hankinnassa HUS vuokraisi tiloja ja laitteita koronavirusanalytiikkaa varten Synlab Oy:lta. Kymmenen kuukauden sopimuksen arvo on yhteensä noin 100 miljoonaa euroa ja sen myötä HUSin analyysikapasiteetti vuorokaudessa nousisi 10 000 testillä. HUSin kokonaisanalyysikapasiteetti päätöksen toteutuessa olisi 22 000 testiä vuorokaudessa nostaen valtakunnallisen testauskapasiteetin yli 30 000 testiin päivässä.

Rajaliikenteen valvonta, mukaan lukien lakiin tai viranomaisen määräykseen perustuva matkustajien koronavirustestaus, on julkisen vallan käyttöä, jota on hoidettava viranomaistoimintana. Käytännössä HUS on ainoa toimija, joka voi hoitaa testausta näistä lähtökohdista.

Hankinta edellyttää valtioneuvoston toimeksiantoa

Esitys tilojen ja laitteistojen vuokraamisesta koronavirusanalytiikkaa varten päätettiin palauttaa valmisteluun, koska varmuutta valtioneuvoston sitoumuksesta ei toistaiseksi ole. HUSin hallitus on varautunut kokoontumaan ylimääräiseen kokoukseen 21.9 ja päättämään asiasta, mikäli valtioneuvostolta saadaan kirjallinen sitoumus täysimääräiseen rahoitukseen sekä hankintapyyntö sisältäen perusteet suorahankinnan välttämättömyydelle ja kiireellisyydelle.

Linkki pöytäkirjaan