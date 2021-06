HUSin hallituksen päätökset 14.6.2021: HUSiin Kansallisen syöpäkeskuksen johtajan virka

Jaa

Meilahteen sijoitetaan kutsukilpailun voittanut Suuri Sydän -taideteos.

Kansallisen syöpäkeskuksen tavoitteena yhtenäistää hoitokäytäntöjä

Hallitus hyväksyi Kansallisen syöpäkeskuksen johtajan viran perustamisen HUSiin. Kansallisen syöpäkeskuksen päätavoitteena on yhtenäistää syövän hoidon kokonaisuutta sekä kehittää ja tehostaa syövän ehkäisyä, diagnostiikkaa, hoitoa ja tutkimusta sekä kuntoutusta. HUSiin sijoitetun koordinoivan yksikön tehtävänä on yhteisten, kansallisten päätösten hallinnointi ja toimeenpano. Kansallinen syöpäkeskus (The Finnish Cancer Center, FICAN) muodostuu viidestä alueellisesta syöpäkeskuksesta ja niitä koordinoivasta yksiköstä. Kansallisen syöpäkeskuksen johtajan virka on määräaikainen, toimikauden kestäessä viisi vuotta.

Lisätietoja:

Markku Mäkijärvi, johtajaylilääkäri, markku.makijarvi(at)hus.fi

Suuri Sydän -taideteos Meilahteen

Hallitus päätti, että pitkään valmistelussa ollut Suuri Sydän -taideteos toteutetaan ja sijoitetaan Meilahden sairaala-alueen keskuskalliolle, Tornisairaalan eteen. Kuvanveistäjä Matti Peltokallion suunnittelema teos voitti HUSin järjestämän kutsukilpailun vuonna 2015. Sen jälkeen on teoksen valmistamisen vaatimia kustannuksia arvioitu uudestaan. HUSin taidetoimikunta voi toteuttaa teoksen HUSin taidemäärärahojen puitteissa vuosina 2021 ja 2022 enimmäishintaan 375 000 euroa. Asian valmistelusta vastaa kiinteistökehitysjohtaja Hannu Lähteenmäki.

Lisätietoja:

Hannu Lähteenmäki, kiinteistökehitysjohtaja, hannu.lahteenmaki(at)hus.fi

Pöytäkirja ja kaikki päätökset

HUSin mediapalvelun yhteystiedot: www.hus.fi/ajankohtaista/medialle