HUSin hallituksen päätökset 28.2.2022: Tilinpäätös 2021 - Koronapandemia rasittaa yhä HUSin taloutta

Vuoden 2021 talousluvuissa enteitä paluusta normaaliaikaan

Hallitus käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen tilintarkastamattomat tiedot ja päätti, että varsinainen tilinpäätöskäsittely tapahtuu 21.3. pidettävässä hallituksen kokouksessa.

Koronapandemia vaikutti vuonna 2021 monella eri tavalla konsernin talouden toteutumaan. Palvelujen kysyntä toipui edellisvuoden kuopasta, mutta ei vielä saavuttanut vuoden 2019 tasoa. Kiireettömän hoidon lähetteiden määrä kasvoi edellisvuodesta 6,2 prosenttia, eli jokaisena arkipäivänä saapui 1 324 lähetettä. Vuonna 2020 luku oli 1 246 lähetettä päivässä.

Erikoissairaanhoidossa hoidettujen potilaiden määrä vuonna 2021 oli 588 067 eri potilasta ja määrä väheni 3,9 prosenttia edellisvuodesta. Kaikkien hoidettujen eri potilaiden määrä, mukaan lukien myös yhteispäivystysten terveyskeskuspotilaat, oli 668 939 henkilöä.

Jäsenkunnille kohdistuvan erikoissairaanhoidon palvelutuotannon sitovat nettokulut vuonna 2021 olivat 1 785,5 miljoonaa euroa ja alittivat alkuperäisen talousarvion 6,6 prosentilla. Asukaskohtainen maksuosuus oli 1 053 euroa eli 37 euroa pienempi kuin vuonna 2020.

Koronapandemia vaikutti viime vuonna merkittävästi toimintakuluihin, jotka olivat 2 809,7 miljoonaa euroa: ne ylittivät talousarvion yhdellä prosentilla ja nousivat edellisvuodesta 8,8 prosenttia. Tilikauden lopullinen tulos oli kuitenkin 15 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Matti Bergendahl (yhteydenotot toimitusjohtajan assistentti Kaarina Heikinheimo, kaarina.heikinheimo(at)hus.fi)

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Selvitys kiinteästä omaisuudesta

Hallitus päätti tehdä selvityksen kuntayhtymän omistaman kiinteän omaisuuden tilasta, hallinnasta ja kehittämisestä. Selvityksen yksi keskeinen lähtökohta on tarkastella ratkaisuja, jotka parhaiten turvaavat HUSin toiminnan tulevaisuudessa. Lisäksi hallitus päätti käynnistää kiinteistöjen ja toimitilojen tilasuunnitelman ja sen pohjalta uuden kiinteistölinjauksen laatimisen.

Tilasuunnitelman tarkoituksena on ohjata HUSin investointeja, ylläpitokorjauksia, tilankäyttöä ja varmistaa, että sairaalatoiminnalla on tarkoituksenmukaiset tilat käytössä. Kiinteistöjen ja toimitilojen tilasuunnitelmassa on keskeistä laatia yhteenveto nykyisten tilojen toimivuudesta sekä rakennuksittain että tulos- ja toimialoittain.

Lisätietoja:

Talousjohtaja Jari Finnilä, jari.finnila(at)hus.fi

Hallintojohtaja Lauri Tanner, lauri.tanner(at)hus.fi

HUS ja Tehy tekivät sovintosopimuksen saatavuuslisistä

Hallitus hyväksyi Tehy ry:n kanssa neuvotellun sovintosopimuksen hoitohenkilökunnan saatavuuslisien takautuvasta maksamisesta. Sovintosopimuksen mukaan HUS maksaa takautuvasti sopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille 91 euron suuruisen kuukausittaisen palkanlisän 1.1.2017-31.12.2021 väliseltä ajalta.

Lisätietoja:

Henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, outi.sonkeri(at)hus.fi

Palvelussuhdelakimies Toni Eronen, toni.m.eronen(at)hus.fi

Pöytäkirja ja päätökset

