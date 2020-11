HUSin koronavirusinfossa aiheena ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne ja koronavirukseen liittyvät tutkimukset

HUSin seuraava koronavirusinfo on perjantaina 20. marraskuuta kello 13. Kellonaika on muuttunut aiemmin ilmoitetusta. Infon aiheena on ajankohtainen koronavirusepidemiatilanne sekä koronavirukseen liittyvät lääketieteelliset tutkimukset.

Puhujina ovat johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi ja tutkimusjohtaja Anne Pitkäranta. Info kestää 15-30 minuuttia. Info videoidaan suorana lähetyksenä HUSin verkkosivuilla. Infon aikana medialla on mahdollisuus esittää kysymyksiä Teams-kokouksen kautta. Puheenvuoroja pyydetään Teams-kokouksen keskustelussa ja niitä jakaa tilaisuuden puheenjohtajana toimiva viestinnän edustaja. Pyydämme medioita ilmoittautumaan tilaisuuksiin oheisen lomakkeen kautta. Teams-kokoukseen osallistujia pyydetään ilmoittamaan nimen lisäksi media, jota edustaa. Tilaisuus tallennetaan ja jaetaan HUSin YouTube-kanavalla. Ilmoittautumislomake Linkki medialle Teams-kokoukseen Kaikille avointa lähetystä voi seurata verkkosivuillamme: www.hus.fi/mediainfot

Avainsanat HUSkoronavirustutkimus