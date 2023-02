HUSin Runkopalveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut

Neuvotteluiden piirissä on 200 henkilöä. Arvioitu vähennystarve on enintään 25 henkilöä. Tavoitteena on, että irtisanomisten sijaan henkilöille voidaan tarjota muita tehtäviä.

Runkopalveluissa aloitetaan yhteistoimintaneuvottelut tällä viikolla. Neuvottelut koskevat johto-, esihenkilö-, asiantuntija- ja suunnittelutehtäviä. Neuvottelut aloitetaan, koska HUS Asvian ja HUS Logistiikan toiminnot yhdistyivät Runkopalveluiksi vuoden alussa. Yhdistämisen tavoitteena on toiminnan tehostaminen ja yhdenmukaiset toimintamallit. Synergiaetuja haetaan muun muassa järjestämällä uudelleen päällekkäisiä toimintoja. Työnantajan tavoitteena on, että irtisanomisten sijaan henkilöille voidaan tarjota muita tehtäviä HUSista. Yhteistoimintaneuvotteluissa suunnitellut toimenpiteet koskevat Runkopalveluiden johto-, esihenkilö-, asiantuntija- ja suunnittelutehtäviä. Tehtävät ja nimikkeet tarkentuvat neuvotteluiden aikana.



Runkopalvelut vastaa HUSin laitoshuollosta, ruokahuoltopalveluista, osastosihteeripalveluista, potilaskuljetuksesta, aula- ja asiointipalveluista, logistiikkapalveluista sekä lääkintäteknisistä palveluista. Se työllistää noin 4 550 työntekijää. Lisätietoja: Tuula Lasander, toimialajohtaja, Runkopalvelut

