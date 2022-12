HUSin suonianomaliayksikkö on parantanut suonipoikkeavuuksien hoitoa ja diagnostiikkaa yhdenvertaiseksi koko Suomessa

Asiantuntijaverkoston tavoitteena on ollut yhdenmukaistaa hoitoa sekä tuottaa korkealaatuista tutkimustietoa suonipoikkeavuuksien diagnostiikkaan ja hoitoon. Tämän myötä HUSista on kehittynyt kansallinen konsultaatiokeskus, joka on parantanut suonianomalioiden hoitoa koko Suomessa.

HUSin suonianomaliayksikkö toimii virtuaalisesti. Asiantuntijoita on mukana mm. lasten-, plastiikka-, suu-, leuka- ja verisuonikirurgiasta, korva-, silmä-, veri-, syöpä- ja ihotaudeilta, kuvantamisesta, genetiikalta ja patologialta. Tutkimusryhmässä, jota johtaa lastenkirurgi, dosentti Kristiina Kyrklund, on nyt 21 tutkijaa. Tutkimus on tarkentanut suonianomalioiden diagnostiikkaa ja hoidon pitkäaikaistuloksia.

Tutkimustyössä on pyritty näyttöön perustuvan hoidon kehittämiseen. Saavutuksiin kuuluvat mm. diagnostiikan ja hoitomuodon valinnan tarkentuminen kudosnäytteiden avulla, hyvät suonten kovetushoidon (skleroterapian) tulokset synnynnäisissä laskimo- ja imutie-epämuodostumissa, vähän haittavaikutuksia aiheuttavan sklerosoivan aineen valinta laskimoepämuodostumissa sekä hyytymishäiriöiden monimuotoisuuden ja merkityksen huomiointi hoidossa.

”Tutkittavaa suonianomalioiden synnyn ymmärtämiseksi ja hoidon kehittämiseksi on paljon. Tavoitteena on jatkossa tiivistää tutkimusyhteistyötä sekä Helsingin yliopiston että Itä-Suomen yliopiston AI Virtanen instituutin verisuonitutkimuksen kanssa”, kertoo HUSin Harvinaiset suonipoikkeavuudet -ohjelman johtaja, lastenkirurgi Päivi Salminen.

Vuoden 2016 alusta suonianomaliat oli yksi HUSin ensimmäisistä Harvinaissairauksien ohjelmista. Eurooppalaisten osaamisverkostojen Harvinaisten monielimellisten verisuonisairauksien (www.vascern.eu) jäsen se on ollut perustamisesta lähtien. Osaamisverkoston tavoitteena on yhdenmukaistaa harvinaissairauksien varhaista diagnostiikkaa, hoidon saatavuutta ja hoitokäytäntöjä sekä tuottaa yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa tietoa ammattilaisille ja potilaille.