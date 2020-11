HUSin tekstinkäsittelypalvelua koskevat yt-neuvottelut ovat päättyneet

Meilahden sairaalan influenssarokotuspisteellämme jonoa – toivomme kärsivällisyyttä, rokotuksen ottaminen on hyvin tärkeää 10.11.2020 13:15:41 EET | Tiedote

HUSin sairaaloissa on ilman ajanvarausta toimivia influenssarokotuspisteitä riskiryhmiin ja heidän lähipiiriinsä kuuluville. Valitettavasti Meilahden sairaalan rokotuspisteellä on joutunut jonottamaan rokotusta runsaan kysynnän vuoksi. Helsingin kaupunki on avannut 9.11.2020 alkaen omat rokotuspisteensä, ja toivomme sen helpottavan ruuhkaa.