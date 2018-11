HUSin uusi ilme suunniteltiin potilaita ja henkilöstöä varten

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on uusinut graafisen ilmeensä ja logonsa. Suunnittelusta on vastannut Avidly. Ilmeen uudistus on osa laajempaa brändiprojektia, johon työntekijät ovat päässeet vaikuttamaan eri vaiheissa.

HUS on Avidlyn (aiemmin Zeeland Family) pitkäaikainen asiakas, ja sen erilaiset tarpeet ja tavoitteet terveydenhuollon kehityksessä olivat jo tiedossa, kun uutta ilmettä lähdettiin suunnittelemaan.

HUSin vuonna 2000 käyttöön otettu tunnistettava ilme ja värit haluttiin tuoda tähän aikaan ja uusiin jakelukanaviin soveltuviksi.

– Uusi ilme on käytettävämpi ja selkeä. Logoon on tuotu skandinaavista jämäkkyyttä ja kirjaimiin lisää voimaa ja uskottavuutta, kertoo Avidlyn luova suunnittelija Teija Himberg.

Tunnuksessa on edelleen HUS-tekstilogo ja merkki. Merkin lähtökohtana on sairaalaristi, joka luo vaikutelman siivilleen kohonneesta linnusta. Tekstilogoa on vahvistettu ja merkin paikka on vaihdettu tekstin jälkeen. Tämä korostaa HUSia nimenä.

– Muutos on havaittava, mutta ei radikaali. HUSin aiempi tunnus ja ilme ovat laajasti tunnettuja emmekä halunneet menettää tätä, HUSin viestintäpäällikkö Niina Kauppinen sanoo.

HUSin päävärejä ovat jatkossa turkoosi, tummansininen ja valkoinen. Värien valinnassa on korostettu raikkautta, luotettavuutta ja rauhoittavuutta.

Tärkeänä ohjaavana tekijänä visuaalisen ilmeen suunnittelussa on ollut selkeys. Uusi ilme on tehty ennen kaikkea kohderyhmiä ajatellen: potilaille, omalle väelle ja sidosryhmille. Tavoitteena oli tuottaa ilme, jolla on mahdollisimman helppo viestiä.

– Työskentely on ollut erittäin innostavaa. Työtä on tehty ketterillä menetelmillä. Erilaisten pohjien kehitykseen ja kommentointiin on osallistettu organisaatiota sisäisten testiryhmien kautta, Teija Himberg kertoo.

Henkilöstöltä on saatu paljon hyvää palautetta ilmeestä, kertoo Niina Kauppinen. Nyt käynnissä on ilmeen jalkautus, jossa HUSin käyttöön tehdään ilmeen mukaisia työpohjia. Uusi ja vanha ilme esiintyvät vielä jonkin aikaa rinnakkain.

– Uusia pohjia ja materiaaleja kysellään kovasti, ne haluttaisiin saada käyttöön mahdollisimman pian.