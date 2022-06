HUSin valtuuston kokouksen 16.6.2022 ennakkotiedote

HUSin tarkastuslautakunta pitää välttämättömänä hankintojen, Apotin ja tietojohtamisen kehittämistä 14.6.2022 10:36:26 EEST | Tiedote

HUSin valtuusto käsittelee tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen 16.6.2022. Arviointikertomuksessa käsitellään muun muassa hoitoon pääsyä, strategian toimeenpanoa, hankintoja, rekrytointia, hoidon laatua, kaksikielisyysohjelmaa sekä HUS Diagnostiikkakeskusta ja HUS Tietohallintoa. Yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien tarkastuslautakuntien kanssa arvioitiin iäkkäiden päivystyspotilaiden hoidon järjestämistä. Lisäksi on arvioitu tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan aiemmin antamien suositusten toteutumista. Tarkastuslautakunta katsoo, että HUS on ydintoimintansa osalta pääosin hyvällä tasolla. Esimerkiksi koronapandemiaan liittyvät ajanvarauspalvelut toimivat hyvin, Liikkuva sairaala LiiSa -toimintamallin avulla on saatu hyviä tuloksia ikääntyneiden päivystyspotilaiden hoidossa, ja potilaiden antama arvio hoidon vaikuttavuudesta saadaan nyt sähköisesti. Tarkastuslautakunta antaa hallitukselle 15 suositusta toiminnan kehittämiseksi. Lautakunta pitää välttämättömä