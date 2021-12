HUSin valtuuston päätökset 16.12.2021: Taloussuunnittelun pohjana vahva strategia

Vuoden 2022 talous tasapainossa

Valtuusto hyväksyi kuntayhtymän strategiset tavoitteet vuodelle 2022:

1) meillä on riittävästi osaavaa henkilökuntaa,

2) parannamme kokonaistuottavuutta yhdessä sote-kumppaniemme kanssa hyödyntämällä yhtenäisiä prosesseja ja hoitoketjuja,

3) mittaamme hoitotuloksia ja kehitämme toimintaamme niiden ja saadun palautteen pohjalta kattavasti,

4) tuotamme sujuvat digitaaliset palvelut ja toimivat työkalut sekä asiakkaille että henkilöstölle.

Keväällä 2020 alkanut koronaviruspandemia on rasittanut erityisen suuresti HUS-aluetta. Vuoteen 2022 siirrytään hoidon saatavuuden kannalta historiallisen vaikeassa tilanteessa. Myös hoitohenkilöstön työmarkkinatilanteessa on tapahtunut työnantajan näkökulmasta katsoen merkittävä heikennys.

Valtuusto hyväksyi vuoden 2022 talousarvion ja taloussuunnitelman vuosille 2022-24. Vuoden 2022 talousarviossa tilikauden tulostavoite on 15,0 miljoonaa euroa, jolloin se kattaa taseeseen vuodelta 2019 kertyneen alijäämän. Tästä valmistellaan kesäkuun valtuustoon muutosesitys tilikauden tulostavoitteen pienentämiseksi nollatulokseen, koska valtuusto on vahvistanut alijäämän kattamisen jo vuoden 2021 tilinpäätöksen yhteydessä.

Sitovat nettokulut ovat enintään 1 973,6 miljoonaa euroa ja pitkäaikainen lainakanta vuoden lopussa enintään 905,7 miljoonaa euroa. Tulosalueiden investointien enimmäismäärä on yhteensä 287,71 milj. euroa.

Jäsenkuntien maksuosuus vuoden 2022 talousarviossa on 1 988,587 miljoonaa euroa. Vuoteen 2021 verrattuna kasvua on neljä prosenttia. Pandemia on lisännyt hoitotakuun ylittäviä potilasjonoja, jotka ovat kasvaneet myös muun palvelutarpeen vuoksi. Syntynyt tilanne luo haasteita kuntayhtymän toiminnalle ja taloudelle.

Talousarvioon sisältyy useita erillismäärärahoja, joista suurin on 17 miljoonan euron tutkimusmääräraha.

Hallintosääntö ajan tasalle

Valtuusto hyväksyi useita muutoksia kuntayhtymän hallintosääntöön.

Merkittävin muutos koski hankintavaltuuksia, joita rajattiin kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen osalta. Muutosten tavoitteena on parantaa hankintojen keskitettyä ohjaamista ja varmistaa yhdenmukaisen hankintaprosessin toteutuminen. Kansallisen kynnysarvon ylittäviä hankintoja voivat HUSissa jatkossa tehdä vain toimitusjohtaja, hankintojen vastuualueen johtaja, Tietohallinnon johtaja ja Apteekin johtaja.

Hallintosäännössä täsmennettiin lisäksi tulosalueiden keskinäistä vastuunjakoa ja lääketieteellistä johtamista koskevia määräyksiä.

