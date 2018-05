Hypo julkistaa Asuntomarkkinakatsauksen perjantaina 18.5.2018 klo 0:01

Ennakkotiedote Hypon Asuntomarkkinakatsauksesta 2/2018: Asuntosijoittajien velat uusi vaara

Asuntokaupan alkuvuosi jäi viime vuodesta, miksi ja mitä loppuvuonna tapahtuu? Uutta tietoa asuntosijoittajien velkataakasta sekä arvioita taloyhtiöiden eroista eli kuka omistaa naapuriasunnon – Hypon Asuntomarkkinakatsaus kertoo ensi perjantaina, millaisia.

