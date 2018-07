Hypon Talouskatsaus 2/2018 julki perjantaina 13.7. klo 0:01

Hypo julkistaa kuluvan vuoden toisen talouskatsauksensa 2/2018 perjantaina 13.7.2018 klo 0:01

Suomen Hypoteekkiyhdistys & Suomen AsuntoHypoPankki Oy

Suomen Hypoteekkiyhdistys on Suomen vanhin valtakunnallinen ja yksityinen luottolaitos, perustettu 1860. Hypo-konserni on kaikista pankki- ja vakuutusyhtiöistä riippumaton, jäsentensä omistama keskinäinen yhtiö, joka on erikoistunut toiminnassaan pelkästään asuntorahoitukseen. Konserniin kuuluu myös vuonna 2002 perustettu talletuspankki, Suomen AsuntoHypoPankki Oy.

Osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2018 mukaan Hypo-konsernin tase oli 2,7 miljardia euroa, ydinvakavaraisuus 12,6 %, luottokanta 2,3 miljardia euroa, talletukset 1,5 miljardia euroa, järjestämättömät luotot 0,13 % ja liikevoitto 1,5 miljoonaa euroa. Asiakkaita konsernilla on lähes 29 000.