Hyvä asuminen luo elämälle turvallisen perustan - Kansainvälinen festivaali kokoaa asumisen ammattilaiset Helsinkiin 14.-17.6.

Festivaalin ohjelma koostuu seminaareista, kohdevierailuista, työpajoista, näyttelyistä ja verkostoitumistilaisuuksista, joita on yhteensä noin 80. Näistä osa on kotimaisten, osa kansainvälisten kumppaneiden järjestämiä. Festivaalin idea on vuorovaikutus ja toinen toisiltaan oppiminen. Suomalaiset esittelevät omia hankkeitaan ja onnistumisiaan, mutta meillä on myös paljon opittavaa muiden maiden ideoista ja hyvistä käytännöistä.

Festivaalin keskeisin ajatus on se, että hyvä asuminen on jokaiselle hyvän elämän perusta läpi elämänkaaren: perheille, sinkuille, nuorille, ikäihmisille, vajaakuntoisille.

Festivaali tarjoaa monipuolisen kattauksen yleishyödyllisen ja kestävän asumisen asiaa. Tapahtumia on noin 80 ja ne sijoittuvat seuraavaan kolmeen teemaan:

1. People first: quality of housing as quality of living

2. Achieving affordability and sustainability in housing

3. The right to housing: getting rid of the excuses not to guarantee it



Helsinki panostaa monipuoliseen asuntotuotantoon



Helsingissä noin joka viides asunto kuuluu yleishyödylliseen, valtion tukemaan asuntotuotantoon, ja kaupungin omistamilla asunnoilla on ollut jo pitkään merkittävä rooli asuntotarjonnassa. Uusinta tuotantoa edustavat kohteet Jätkäsaaressa ja Kalasatamassa. Näitä kohteita voimme esitellä ulkomaisille festivaalivieraille ylpeinä. Myös suomalainen tapa järjestää opiskelijoiden asuminen valtion tuella on mainio esimerkki onnistumisesta. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (HOAS) ja Suomen opiskelija-asunnot SOA ry ovat aktiivisesti mukana festivaalilla.

Myös asunnottomuuden vähentäminen Asunto ensin -periaatteella on suomalainen onnistumistarina, josta keskustellaan festivaalin aikana. Sen taustalla on ajatus, että asunto on osa ihmisoikeuksia ja ihmisen perusoikeus. Asunto ensin -mallissa ensimmäinen asunnottomuutta kokevalle ihmiselle tarjottava tuki on oma asunto. Aiemmin oli käytössä periaate, että asunnottoman täytyi kuntoutua esimerkiksi päihdeongelmasta ennen asunnon saamista.

Tutkimustiedosta kiinnostuneille ohjelmaa tarjoavat suomalaiset kumppanit Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto sekä Tampereen yliopisto. Kansainvälistä väriä tuovat esimerkiksi Wienin teknillisen yliopiston New Social Housing -tutkimuskeskus ja italialainen Barin ammattikorkeakoulu.

Ilmastonmuutoksen aikakaudella tulevaisuuden asuminen on tärkeä teemakokonaisuus: miten voitaisiin yhdistää kohtuuhintaisuus ja kestävä kehitys asumisessa? Aiheesta keskustellaan useissa seminaareissa ja workshopeissa.

Helsingin ISHF-festivaalin pääjärjestäjä on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) pääkumppaneinaan Helsingin kaupunki ja Housing Europe.

ISHF-festivaalia järjestetään Housing Europe -järjestön konseptilla. Ensimmäinen festivaali pidettiin vuonna 2017 Amsterdamissa ja seuraava Lyonissa 2019. Helsingin jälkeen festivaali matkaa Barcelonaan.

Social Housing Festival (ISHF), Helsinki 14.-17.6. 2022

Festivaalin aikana tapahtumainfo on Helsingin kaupungintalon Tapahtumatorilla avoinna klo 8–18 osallistujien yleistä neuvontaa varten.

Median edustajat voivat osallistua tapahtumaan rekisteröitymällä: https://socialhousingfestival.eu/registration/





Tietoa verkossa:

ARAn verkkosivut:

https://www.ara.fi/fi-FI/Ajankohtaista/International_Social_Housing_Festival_2022

-täältä löytyvät kaikki koti- ja ulkomaiset kumppanit

ISHF2022-festivaalin verkkosivut:

https://socialhousingfestival.eu/

- täältä löytyy festivaalin ohjelma