Hyvinkään museokeskus Taikan tulevissa näyttelyissä tutustutaan 1900-luvun alun paremman väen suosimaan lepopaikkaan ja sukelletaan käsitteelliselle torille kuvataiteilija Anu Tuomisen matkassa

Museokeskus Taikan näyttelykevään avaa Hyvinkään taidemuseon puolella Suomen suurimman kuvataidepalkinnon Ars Fennican saaneen kuvataiteilija Anu Tuomisen Tori-näyttely. Hyvinkään kaupunginmuseon näyttely Mäntymetsän katveessa – Hyvinkään parantola 1896–1939 kertoo puolestaan Hyvinkään kuuluisan parantolan tarinan.

Anu Tuominen on taiteilijana väsymätön kerääjä, jonka teokset syntyvät luonnosta löydetyistä, kirpputoreilta ostetuista ja sattuman kautta taiteilijalle päätyneistä esineistä. Näyttelyssä esillä olevat toriteemaiset teokset rakentuvat arkisista materiaaleista, kuten helminauhoista, muovimukeista, vetoketjuista, napeista ja kolikoista. Taiteilijan käsissä arkinen muuttaa kuitenkin muotoaan. Kaikille tuttujen esineiden lisäksi hän leikittelee teoksissaan myös sanoilla ja ideoilla. Teosten nimet ovat oivaltavia, ja niissä on usein mukana leikkisyyttä ja huumoria. Tuominen onkin taiteilija, jonka taide on käsitteellistä olematta vaikeaa.

Menneiden vuosikymmenten tunnelmaa tarjoaa puolestaan Hyvinkään parantolan historiaan ja arkkitehtuuriin pureutuva näyttely. Vuonna 1896 perustettu parantola tarjosi kaupunkilaisille hulppeat puitteet hermolevolle ja toipumiselle. Vieraskirjassa vilisi aikansa kuuluisia nimiä, kuten Anna Ahmatova, Mika Waltari, Hugo Simberg, Aino Sibelius ja Saima Harmaja. Parantola saikin nopeasti avautumisensa jälkeen suuren suosion. Vuonna 1906 kasvavan asiakasmäärän tarpeisiin parantolan uudeksi päärakennukseksi valmistui kuuluisan arkkitehti Lars Sonckin piirtämä uljas kivinen jugendlinna.

Hyvien rautatieyhteyksien ansiosta parantolaan virtasi vieraita ulkomailta asti, mikä loi pienelle teollisuuspaikkakunnalle kansainvälistä tunnelmaa. Nyt samat kiskot, jotka sata vuotta sitten toivat paikkakunnalle parantolavieraita, kuljettavat kaukaisemmatkin museokävijät helposti Hyvinkään rautatieaseman lähistöllä sijaitsevaan museokeskus Taikaan nauttimaan Anu Tuomisen torin värikkäästä vilkkaudesta ja vanhan ajan rauhallisesta parantolatunnelmasta.



Mäntymetsän katveessa – Hyvinkään parantola 1896–1939

Hyvinkään kaupunginmuseo

5.2.2023-7.1.2024



Anu Tuominen – Tori

Hyvinkään taidemuseo

5.2.-21.5.2023



