Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen onnistuu yhteistyöllä

Hyvinvointialueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin, kuten järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen, yhteinen tavoite. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen alueella innovatiivisella yhteistyöllä on jo pitkät perinteet.

– Keusoten, kuntien ja kolmannen sektorin yhteiskehittäminen on sellaista alueellista toimintakulttuuria, jossa innovointi ja myös nopeat kokeilut ovat mahdollisia. Yhteisenä tavoitteena meillä on ollut helpottaa tutkittuun tietoon perustuvan, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvän tiedon löytämistä, lisätä asukaslähtöisyyttä sekä toisaalta myös sujuvoittaa sen oikean palvelun löytymistä, kertoo hyvinvointialueen integraatiojohtaja Kristiina Kariniemi-Örmälä yhteistyöstä.

Asukaspolut tukevat omatoimista terveydestä huolehtimista

Konkreettinen esimerkki yhteistyöstä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä on Keusoten, alueen kuntien, järjestöjen ja uskonnollisten yhteisöjen luomat asukaspolut. Asukaspolut ovat Keusoten verkkosivustolle koottuja ohjeita, joista kuka tahansa meistä voi saada tukea omatoimiseen terveydestään huolehtimiseen. Aihekokonaisuuksittain rakennetuista asukaspoluista saa luotettavaa, tutkittuun tietoon perustuvaa tukea, ohjeita ja myös yhteystietoja, jos tilanne ei omin voimin ratkea ja tarvitseekin ammattilaisen apua.

– Asukaspolut on hyvä, konkreettinen esimerkki tekemästämme yhteistyöstä. Suuri osa yhteistyöstä kuntien ja kolmannen sektorin kanssa tapahtuu ihan arjen asiakastyössä. Alueellamme on yhteensä 2500 erilaista järjestöä, ja on tärkeää, että osaamme puolin ja toisin ohjata asiakkaita hyvinvointialueelta järjestöjen toiminnan pariin ja toisaalta järjestöistä hyvinvointialueen palveluihin, kertoo erityisasiantuntija Marjut Suo Keusotelta.