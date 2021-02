Hyvinvointibrändi Puhdistamo ja Jare Tiihonen lahjoittavat 75 000 euroa syrjäytymisvaarassa oleville lapsille ja nuorille

Natural Energy Drink -juomien myynnistä saatu summa kohdennetaan Pelastakaa Lapset ry:n kautta vähävaraisten ja syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja lapsiperheiden auttamiseen kotimaassa.

Maaliskuussa 2020 alkaneessa hyväntekeväisyyskampanjassa jokaisen persikan ja bergamotin makuisen Natural Energy Drink -juoman myynnistä lahjoitettiin viisisenttiä Pelastakaa Lapset ry:lle. Lahjoitus oli kokonaisuudessaan 75 000 euroa ja se luovutettiin järjestölle tammikuussa.

”Sydämellinen kiitos Puhdistamolle ja Jare Tiihoselle tästä erittäin merkittävästä lahjoituksesta. Teidän avullanne pystymme tarjoamaan pitkävaikutteista tukea niille lapsille ja nuorille, joille tulevaisuus näyttäytyy hyvinkin epävarmana. Tällainen tuki voi muuttaa jopa lapsen koko loppuelämän”, kiittää Pelastakaa Lapset ry:n yritysyhteistyön tiiminvetäjä Heli Le.

Lahjoituksen turvin tuetaan kotimaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria. Korona-aika on tuonut monelle perheelle ongelmia ja erityisesti vähävaraisten perheiden tilanne on vaikea. Taloudellisiin vaikeuksiin on joutunut myös niitä perheitä, joilla ennen koronakriisiä asiat olivat hyvin.

”Lasten ja nuorten hyvinvointi on minulle tärkeä teema, josta huolehtiminen korostuu erityisesti nyt haastava aikana. On mieltä lämmittävää, että saatiin yhdessä kerättyä merkittävä summa tärkeään tarkoitukseen. Puhdistamo oli täydellinen kumppani toteuttamaan kampanja, jossa halutaan tehdä myös energiajuomiin liittyvää kulttuurinmuutosta”, Jare Tiihonen kommentoi.

”Puhdistamon tavoitteena on muuttaa energiajuomakulttuuria parempaan suuntaan. Yhteistyö Jaren ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa on ollut meille iso ja tärkeä asia. Kampanjan mahdollistivat lopulta jälleenmyyjämme ja asiakkaamme”, kiittelee Puhdistamon kaupallinen johtaja Joni Inkinen.

Puhdistamon Natural Energy Drink on luonnollinen vaihtoehto perinteiselle energiajuomalle, sillä se ei sisällä lainkaan keinotekoisia makeutus-, väri- tai säilöntäaineita. Tuotteen makeutuksessa käytetään sokerin sijaan steviaa ja kofeiini on peräisin luontaisista lähteistä, kuten vihreästä teestä, guaranasta ja yerba mate -uutteesta. Kofeiinia on juomassa luontaisesti saman verran kuin perinteisissä energiajuomissa.