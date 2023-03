Icelandair lanseeraa uuden maailmanlaajuisen markkinointikampanjan "Helppo pysähtyä, vaikea lähteä"

Icelandair on tänään käynnistänyt uuden maailmanlaajuisen mainoskampanjan – Helppo pysähtyä, vaikea lähteä/Easy to stop, hard to leave – yhteistyössä Pablo Londonin kanssa. Kampanja esittelee Islannin parhaita nähtävyyksiä ja ainutlaatuista Stopover-varausmahdollisuutta.

Icelandair on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden varata Stopoverin Islantiin jo 1960-luvulta lähtien. Sen suosio kasvoi 2000-luvun alussa, kun kiinnostus Islantia kohtaan alkoi kasvaa. Stopoverin ansiosta matkustajat voivat pysähtyä maassa pariksi päiväksi matkallaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä samaan hintaan kuin varaamalla lipun, johon sisältyisi lennon vaihto Keflavikin kansainvälisellä lentoasemalla.

Uusien tutkimusten mukaan matkustajien kiinnostus Stopoveria kohtaan on kasvanut vuodesta 2019 lähes 15 prosenttia*. Erityistä kasvua on nähty vapaa-ajan matkailun Stopoverin houkuttelevuudessa, mikä on yhteydessä pandemian jälkeen lisääntyneen tutkimusmatkailun trendin kanssa. Icelandair haluaa osoittaa asiakkailleen, kuinka helppoa on tehdä ikimuistoinen pysähdys Islannissa matkalla määränpäähänsä.

Kampanjan tausta

Lentoyhtiöitä voi joskus olla vaikea erottaa toisistaan. Icelandairin Stopover-tarjouksen avulla voi kuitenkin jäädä Islantiin ilman lisämaksua Atlantin ylittävällä matkalla. Näin Icelandair tavoittaa matkustajat, jotka haluavat kokea jotain tavallisuudesta poikkeavaa osana matkaansa.

Easy to stop, hard to leave -kampanjassa näytetään Oliverin lennolle pääsyä – matkustajan, joka on kadonnut majesteettiselta välilaskultaan Islannissa. Somesuchin kautta Sam Hibbardin ohjaamassa mainoksessa nähdään monipuolinen joukko islantilaisia paikallisia ihmisiä upeissa islantilaisissa maisemissa. He kaikki etsivät Oliveria ja yrittävät saada hänet koneeseen. Kaiken tämän tarkoituksena on osoittaa, kuinka vaikeaa on lähteä uskomattomasta Islannista, kun sinne on tehnyt välilaskun.

– Icelandair Stopover on aina ollut olennainen osa liiketoimintamalliamme. Toivomme sen kasvavan koko vuoden 2023 ja sen jälkeen. Olemme innoissamme, kun voimme tarjota uuden kampanjan avulla ihmisille uudenlaisen näkökulman Atlantin yli matkustamiseen ja tehdä tavallisesti melko yleisestä matkasta jotain todella unohtumatonta, sanoo Icelandairin markkinointijohtaja Gísli Brynjólfsson.

– Icelandair on todella ainutlaatuisen ja maagisen maan ytimessä. Niinpä muotoilimme uudelleen sen, mikä on Icelandairin supervoima – Islanti itse, sanoo Pablon luova johtaja Dan Watts ja jatkaa – Muutimme kysymyksen siitä, miten ihmiset saadaan pysähtymään, siihen, miten heidät saadaan lähtemään.

Maailmanlaajuinen kampanja käynnistyy Isossa-Britanniassa, Irlannissa, Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa, Suomessa, Saksassa, Ranskassa, Alankomaissa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Kanadassa 15. maaliskuuta. Kanavat vaihtelevat eri markkina-alueilla. Ne ovat joko televisiomainoksia, sosiaalisen median sisältöä, YouTubea tai paikallisia elokuvateattereita**.

*2023 The Value Engineersin Icelandairille teettämä tutkimus.

** Iso-Britannia: TV, elokuva, Youtube, sosiaalinen media

Irlanti: Youtube, sosiaalinen media

Tanska: Elokuva, Youtube, sosiaalinen media

Ruotsi: Youtube, sosiaalinen media

Norja: Youtube, sosiaalinen media

Suomi: Youtube, sosiaalinen media

Saksa: TV, elokuva, Youtube, sosiaalinen media

Ranska: TV, elokuva, Youtube, sosiaalinen media

Alankomaat, Belgia: Elokuva, Youtube, sosiaalinen media

Sveitsi: Youtube, sosiaalinen media

Yhdysvallat: TV, Youtube, sosiaalinen media

Kanada: Youtube, sosiaalinen media

Stopover-video:

https://m.youtube.com/watch?v=0DmHhCXVeYc&feature=youtu.be

Kulissien takaa -video:

https://youtu.be/Ix3PtAJxLp4