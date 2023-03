Icelandair on allekirjoittanut IdunnH2:n kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan kestävän ilmailupolttoaineen hankinnasta – hiilidioksidipäästöt vähenevät jopa 10 prosenttia.

Icelandair on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjä 50 prosenttia operatiivista tonnikilometriä (OTK) kohti vuoteen 2030 mennessä vuoteen 2019 verrattuna. Nollapäästöt on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2050 mennessä. Icelandair on jo edistynyt näiden tavoitteiden saavuttamisessa erityisesti ottamalla käyttöön Boeing 737 MAX -lentokoneita, jotka ovat uuden sukupolven polttoainetehokkaampia ja siten ympäristöystävällisempiä lentokoneita. Hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden saavuttaminen edellyttää lisätoimenpiteiden yhdistelmää, ja kestävien lentopolttoaineiden (SAF) käyttöönotto on avainasemassa tässä kehityksessä.

Kestävä lentopolttoaine on termi useille vähähiilisille polttoaineille, joita voidaan sekoittaa tavanomaiseen lentopetroliin. Suurin osa kestävästä lentopolttoaineesta on nykyään peräisin biopohjaisista raaka-aineista, mutta synteettisiä polttoaineita eli e-polttoaineita tuotetaan vihreästä vedystä ja kierrätetystä hiilidioksidista. Juuri tätä menetelmää IdunnH2 pyrkii hyödyntämään. Kierrättämällä hiilidioksidia sen määrä ilmakehässä pysyy samana, mutta ei lisäänny, kuten fossiilisia polttoaineita poltettaessa.

Islanti on ihanteellinen paikka sähköpolttoaineiden kaupalliselle tuotannolle, sillä saaren sähköverkko on sekä kilpailukykyisen hintainen että uusiutuva. 300 MW:n laitos mahdollistaa merkittävät päästövähennykset ja vie Islantia lähemmäksi ilmastotavoitteidensa saavuttamista.

– Tämän yhteisymmärryspöytäkirjan tekeminen osoittaa, että haluamme tukea edelläkävijöitä, jotka työskentelevät kestävien lentopolttoaineiden kehittämiseksi Islannissa. Icelandair on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja on jo investoinut merkittävästi lentokaluston uudistamiseen, joka on tällä hetkellä tehokkain keino vähentää päästöjä. Kestävien lentopolttoaineiden hyödyntäminen tulee kuitenkin olemaan tärkeässä roolissa kansainvälisessä ilmailussa tulevina vuosina. Haasteena on se, että maailmassa ei nykyisin ole riittävästi tuotantoa eikä siten myöskään riittävästi tarjontaa. Uskomme, että Islannilla on hyvät mahdollisuudet aloittaa tällainen tuotanto, kertoo Icelandairin toimitusjohtaja Bogi Nils Bogason

– Olemme iloisia siitä, että Icelandair on mukana tukemassa kestävän lentopolttoaineen kotimaista tuotantoa. Hankkeemme Helguvíkin satamassa johtaa todennettavissa oleviin päästövähennyksiin, lisää energiavarmuutta ja tukee paikallista taloutta. Olemme työskennelleet ahkerasti saadaksemme asiaankuuluvat sidosryhmät pöydän ääreen, jotta voisimme selvittää, mitä hyötyä tällaisen laitoksen perustamisesta Islantiin olisi. Olemme tyytyväisiä siihen, että suurin lentoyhtiömme on valmis tukemaan kehityssuunnitelmaamme. Rohkeiden toimien toteuttaminen nyt on välttämätöntä, jotta Islanti voi saavuttaa hiilineutraaliutta koskevat tavoitteensa vuoteen 2040 mennessä. IdunnH2 haluaa valjastaa islantilaisen kekseliäisyyden näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ja muuttaa pitkän aikavälin asemaamme polttoaineen maahantuojana. Tämä yhteisymmärryspöytäkirja on tärkeä askel kohti tämän vision toteuttamista, sanoo IdunnH2:n toimitusjohtaja Audur Baldvinsdottir.