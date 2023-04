Icelandairin liikennetiedot maaliskuussa 2023

Icelandair lanseeraa uuden maailmanlaajuisen markkinointikampanjan "Helppo pysähtyä, vaikea lähteä" 15.3.2023 14:40:23 EET | Tiedote

Icelandair on tänään käynnistänyt uuden maailmanlaajuisen mainoskampanjan – Helppo pysähtyä, vaikea lähteä/Easy to stop, hard to leave – yhteistyössä Pablo Londonin kanssa. Kampanja esittelee Islannin parhaita nähtävyyksiä ja ainutlaatuista Stopover-varausmahdollisuutta. Icelandair on tarjonnut asiakkailleen mahdollisuuden varata Stopoverin Islantiin jo 1960-luvulta lähtien. Sen suosio kasvoi 2000-luvun alussa, kun kiinnostus Islantia kohtaan alkoi kasvaa. Stopoverin ansiosta matkustajat voivat pysähtyä maassa pariksi päiväksi matkallaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan välillä samaan hintaan kuin varaamalla lipun, johon sisältyisi lennon vaihto Keflavikin kansainvälisellä lentoasemalla. Uusien tutkimusten mukaan matkustajien kiinnostus Stopoveria kohtaan on kasvanut vuodesta 2019 lähes 15 prosenttia*. Erityistä kasvua on nähty vapaa-ajan matkailun Stopoverin houkuttelevuudessa, mikä on yhteydessä pandemian jälkeen lisääntyneen tutkimusmatkailun trendin kanssa. Icelandair haluaa osoittaa a