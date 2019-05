Ieva Salmelasta Bulgarian kunniakonsuli

Tie kunniakonsuliksi avautui kasvavan liiketoiminnan ja siitä syntyneiden verkostojen kautta.

Hesburgerin kansainvälisten toimintojen kehitys- ja markkinointijohtaja ja Turun Nuorkauppakamarin puheenjohtaja Ieva Salmela on saanut Bulgarian kunniakonsulin arvonimen. Salmela vastaanotti toimilupansa Bulgarian suurlähettiläs Martin Ivanovilta tiistaina Turussa järjestetyssä seremoniassa.

– Olen otettu tästä ainutlaatuisesta kunniatehtävästä ja toivon voivani olla luottamuksen arvoinen. Haluamme suurlähettilään kanssa yhteisvoimin kehittää Suomen ja Bulgarian välisen liiketoiminnan olosuhteita, esimerkiksi ajatellen mahdollisia investointeja Bulgariaan, Salmela totesi puheessaan.

– Esimerkiksi Turun kaupunki on pitkään tehnyt hyvää yhteistyötä ystävyyskaupunkinsa Varnan kanssa. Se luo vahvan pohjan monenlaiselle yhteistoiminnalle.

Latvialaissyntyinen Salmela tukee kunniakonsulin tehtävässä Bulgarian kansalaisten kaupankäyntiä ja kulttuurivaihtoa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella.

Verkostoitumista bisneksen kautta

Salmelan yhteys Bulgariaan on rakentunut Hesburger-ketjun laajenemisen myötä. Hesburger avasi ensimmäisen ravintolansa Bulgarian Stara Zagorassa vuonna 2016. Tällä hetkellä maassa on 16 Hesburger-ravintolaa ja seuraava avataan Varnaan jo ensi viikolla. Hesburgerin tavoitteena on avata Bulgariaan kymmeniä uusia ravintoloita seuraavien kymmenen vuoden aikaan.

– Olen tutustunut Ievaan ja hänen mieheensä Kariin liike-elämän yhteistyön kautta. Sitä kautta heräsi ajatus siitä, että ehkä voisimme tehdä läheisempää yhteistyötä myös muissa asioissa, suurlähettiläs Ivanov kertoo.

– On hienoa saada Ievan kaltainen hyvin verkostoitunut henkilö tähän tehtävään. Olen varma, että hän on erinomainen kunniakonsuli.