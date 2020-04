If kattaa yritysasiakkaiden etätyössä sattuvat tapaturmavahingot koronapandemian aikana

Koronapandemia on laajentunut arvaamattomalla vauhdilla ja monissa yrityksissä kaikki mahdollinen työ on siirretty kotikonttoreille. If on laajentanut yritysasiakkaidensa turvaa kattamaan etätyössä ja sen yhteydessä sattuvat tapaturmat koronapandemian aikana erillisellä Etätyöturvalla.

Maksuton turva on voimassa 12.3.2020-31.5.2020.

– Haluamme auttaa yritysasiakkaitamme pitämään mahdollisimman hyvää huolta työntekijöistään tässä haastavassa poikkeustilanteessa. Nyt kun yhä useampi tekee etätöitä, on tärkeää, että tapaturman riski katetaan siellä missä työntekijät tekevät työtään, ei ainoastaan heidän omalla työpisteellään, sanoo Ifin yritysasiakkaiden henkilövakuutuksista vastaava tuotejohtaja Tiina Pajamo.

Työtapaturmavakuutus on yleensä voimassa työpaikalla tai kotona työtehtäviä tehtäessä. Turva ei kata esimerkiksi lounaan valmistamista kotikeittiössä etätyöpäivän aikana tai siirtymistä puhelinkokoukseen parvekkeelle.

Etätyöturva kattaa kaikkina kellonaikoina ja viikonpäivinä sellaiset etätyössä ja sen yhteydessä sattuvat tapaturmat, joita ei korvata työtapaturmavakuutuksesta. If haluaa varmistaa, että koronapandemian aikana sen yritysasiakkaat ovat katettuina tapaturmien varalta myös normaalista poikkeavissa työskentelyolosuhteissa. Lisäksi If on sisällyttänyt etätöihin viedyt toimistokoneet pandemian ajaksi yritysasiakkaiden irtaimistovakuutuksen piiriin.

– Meistä on tärkeää, että yritysasiakkaidemme työntekijät voivat tehdä etätöitä tietäen, että vakuutusturva on kunnossa. Moni suomalainen on tällä hetkellä oman etätyöpäivänsä aikana useissa rooleissa: lasten päivärytmistä huolehtijana, perheen ruokahuollosta vastaavana kotikokkina ja varmasti naapuriapunakin. Haluamme omalta osaltamme olla tässä uudessa tilanteessa asiakkaidemme apuna, Pajamo toteaa.

Etätyöturvan lisäksi Ifin yksityisasiakkaiden tapaturmavakuutus kattaa automaattisesti vakuutettujen tekemän vapaaehtoistyön, jonka tavoitteena on auttaa koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilanteessa.

– On hienoa, että monet suomalaiset haluavat auttaa ja tehdä vapaaehtoistyötä nyt pandemian aikana. Me Ifissä haluamme tukea omalta osaltamme tässä haastavassa tilanteessa selviämistä ja varmistaa sen, että kaikkien asiakkaidemme vakuutusturva on kunnossa myös vapaaehtoistyötä tehtäessä, sanoo Tiina Voipio, Ifin henkilöasiakkaiden tuotteista ja hinnoittelusta vastaava johtaja.

