If lisäsi YK:n kestävän kehityksen periaatteet osaksi yritysasiakkaiden riskin arviointia

Vakuutusyhtiö If on lisännyt YK:n Global Compact -periaatteet osaksi yritysasiakkaiden asiakasvalintaa ja riskin arviointia. Jatkossa vastuullisuusperiaatteita noudattamattomia yritysasiakkaita pyydetään ensisijaisesti kehittämään toimintaansa.

Pohjoismaiden johtava vakuutusyhtiö If on kesäkuun alusta alkaen sisällyttänyt YK:n Global Compact -periaatteet osaksi suuryritysasiakkaiden underwritingia, eli vakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä suoritettavaa riskin arviointia.

– Haluamme kannustaa yritysasiakkaitamme toimimaan YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti, vaikka he eivät itse olisikaan aloitteen yritysjäseniä, kertoo Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud.

YK:n Global Compact on yrityksille tarkoitettu kansainvälinen aloite, joka keskittyy 10 kestävään liiketoimintaperiaatteeseen. Periaatteet koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristön suojelua ja korruption torjuntaa. Ifissä periaatteet on sisällytetty osaksi olemassa olevaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevaa selvitysprosessia (Customer Due Diligence).

If toimii Pohjoismaissa, mutta etenkin sen suuryritysasiakkaat globaalisti kaikkialla maailmassa.

– Suurin osa yritysasiakkaistamme kehittää jo toimintaansa YK:n Global Compact -periaatteiden mukaisesti, ja me pystymme tukemaan asiakkaitamme tässä kytkemällä periaatteet tiiviimmin myös osaksi asiakkaidemme vakuutusturvan riskiarviota, kuvaa Thorsrud.

Kannustamme asiakkaita vastuullisuuteen

Muutokseen valmistautumiseksi If on perustanut sisäisiä ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hyvään hallintotapaan (ESG) erikoistuneita arviointiryhmiä. Ifin työntekijöitä on koulutettu YK:n Global Compact -periaatteista, arviointiperusteista ja ESG-lähestymistavasta.

If hyödyntää ulkopuolista ESG-asioihin erikoistunutta kumppania arvioidessaan, kuinka sen asiakkaat noudattavat YK:n Global Compact ‑periaatteita. Ifin sisäiset arviointiryhmät tekevät päätökset ulkopuolisen kumppanin tuottamiin arvioihin ja muuhun olennaiseen tietoon perustuen.

Puutteista ilmoitus yritysasiakkaille

Jatkossa Ifin yritysasiakkaille, joiden arvioidaan rikkovan yhtä tai useampaa YK:n Global Compact -periaatetta, ilmoitetaan asiasta ja pyydetään parantamaan toimintaansa. Jos yritys ei kuitenkaan halua tai pysty kehittämään toiminta- tai hallintotapaansa, asiakassuhde voidaan myös tarvittaessa päättää. Arvioinnin ensisijainen kohderyhmä ovat suuryritysasiakkaat, mutta uusi arviointiprosessi koskee Ifin yritysasiakkaita myös laajemmin.

– Meillä on vastuu ohjata asiakkaitamme. Roolissamme voimme kannustaa ja auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisina yrityskansalaisina omassa toimintaympäristössään, toteaa Thorsrud.

Tähän mennessä pieni määrä Ifin yritysasiakkaita on jo saanut ilmoituksen, että heidän toimintansa saama arvio ei ole riittävä. Toistaiseksi asiakkuuksia ei ole vielä evätty vastuullisuuspuutteiden vuoksi.

– Olemme jo nähneet, kuinka meiltä ilmoituksen saaneet asiakkaat pyrkivät aidosti kehittämään toimintaansa vastuullisuusperiaatteiden mukaiseksi, kertoo Thorsrud.

Jatkuvaa kehitystyötä vastuullisuuden edistämiseksi

If on ollut YK:n Global Compact -aloitteen jäsen vuodesta 2019, jolloin Sampo-konserni liittyi aloitteeseen. YK:n Global Compact on perusta Sampo-konsernin toimintaperiaatteille (Code of Conduct) ja Ifin alihankkijoita koskeville toimintaperiaatteille (Supplier Code of Conduct).

Global Compact -periaatteiden sisällyttäminen osaksi yritysten underwritingia on yksi toimenpiteistä, joilla If pyrkii lisäämään kestävän kehityksen edistämistä liiketoiminnassaan. Myös Ifille on jo tehty ESG-arviointi, kuten mille tahansa sen asiakkaista.

Maailmanlaajuisesti jo yli 13 000 yritystä on YK:n Global Compact -aloitteen jäseniä.

Lisätietoja:

Ifin toimitusjohtaja Morten Thorsrud, kysymykset viestinnän kautta: viestintäpäällikkö Outi Kärkkäinen, p. 010 514 1962, outi.karkkainen@if.fi