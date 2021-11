If tutki: Kynttilävahinko ulkoseinän vierustalla on erityisen vaarallinen – palovaroitin ei reagoi tuleen ajoissa

Vakuutusyhtiö If on huolissaan pimeimpään vuodenaikaan painottuvista runsaista kynttilävahingoista. If päätti tutkia ja testata polttotestissä, mitä tapahtuu, kun ulkokynttilää poltetaan lyhdyssä ohjeiden vastaisesti ja jätetään ilman valvontaa. Avotuli on aina arvaamaton, joten sen ei kuulu koskaan palaa yksinään.

–Ifin vahinkotilastojen mukaan ulos valvomatta jätetty kynttilä aiheutti yhden tämän vuoden suurimmista tulipaloista, jossa asuinrakennus tuhoutui pahasti. Kynttilän aiheuttamat vahingot olisivat palovahingoista kuitenkin helpoiten estettävissä omalla toiminnalla, kertoo omaisuusvakuutusten tuotepäällikkö Laura Utunen. Yli puolet kynttilän aiheuttamista vahingoista sattuu juuri nyt, marras-tammikuun aikana. Edistääkseen pimeän ajan turvallista tunnelmointia, If halusi testasi, miten lyhtyjen ja kynttilöiden huolimaton käsittely vaikuttaa paloriskiin. Polttotestissä ei noudatettu lyhtyjen ja kynttilöiden käyttöohjeita. –Moni tuudittautuu nukkumaan mennessä ajatukseen, että ulkokynttilä sammuu omia aikojaan. Se on virheellinen käsitys, sillä pienintäkään tuikkua ei tule jättää palamaan ulos ilman valvontaa, muistuttaa Utunen. Palovaroitin reagoi liian myöhään Lyhdyn sisälle kuuluu vain sinne tarkoitettu, oikeankokoinen kynttilä, ei ulkoroihu tai helposti syttyvät irtokoristeet. Polttotestissä väärin sijoitettu, liian pieni kynttilä pääsi kaatumaan puurunkoisen lyhdyn sisällä ja tuli levisi nopeasti lyhdyn runkoa pitkin viereiselle seinälle. –Kynttilä pitää aina sijoittaa riittävän kauas asuinrakennuksesta. Kuistilla tai terassilla kaatuva kynttilä voi olla erityisen kohtalokas, sillä sisällä palovaroitin ei pysty reagoimaan ulkoa alkavaan paloon tarpeeksi ajoissa. Tuli ehtii nopeasti kattorakenteisiin ennen kuin palovaroitin huomaa vaaraa, Utunen toteaa. Lyhdyn alustan tulee olla tasainen ja palamaton, ei esimerkiksi kiikkerä muovirakenteinen ulkopöytä. Turvallisin lyhty on vakaa ja palamaton Metallirunkoinen lyhty havaittiin polttotestissä puurunkoista turvallisemmaksi, sillä vankemman rakenteen ansiosta tuuli tai eläin ei pääse kaatamaan sitä niin herkästi kuin puista lyhtyä. Kynttilän kaatuessa lyhdyn sisällä, metallirunkoisen rakenne ei syty puurunkoisen lyhdyn tavoin. Myös lyhdyn ripustukseen kannattaa valita palamatonta materiaalia, esimerkiksi metallinen koukku. Polttotestissä juuttinarun petettyä lyhdystä pudonnut kynttilä jatkoi palamista maassa. Usein oletetaan, että ulkona pudonnut tai kaatunut kynttilä sammuu. –Tulen päästyä irti ympärillä olevilla materiaaleilla on suuri vaikutus palon kehittymiseen. Erityisesti parvekkeista on tullut viime vuosina huoneiden kaltaisia oleskelutiloja, joissa on yhä enemmän palavaa materiaalia, kuten helposti syttyviä tekstiilejä. Tämä on hyvä huomioida sisustuksessa, Utunen sanoo. Kynttilöillä ja lyhdyillä tunnelmointi on turvallista, kunhan perehtyy tuotteiden käyttöohjeisiin, kiinnittää huomiota sijoitteluun ja polttaa kynttilöitä valvotusti. Myös kotivakuutuksen suojeluohjeita noudattamalla voi ehkäistä vahinkojen syntymistä ja pienentää vahingon määrää. Suojeluohjeiden mukaan tulisijaa, avotulta ja kynttilää tulee polttaa vain valvottuna. Ulkotulia saa polttaa vain palamattomalla alustalla. Vahingon sattuessa suojeluohjeiden laiminlyönti voi pienentää vakuutuskorvausta. Viisi vinkkiä turvalliseen tunnelmointiin 1. Ole läsnä, kun poltat kynttilää lyhdyssä. Huolehdi, että lapset ja lemmikit eivät jää avotulen kanssa keskenään. Sammuta kynttilä aina, kun poistut paikalta tai menet nukkumaan. 2. Suosi palamattomasta materiaalista valmistettua lyhtyä ja sijoita se vakaalle ja palamattomalle alustalle. Varmista, että kevyt lyhty ei pääse kaatumaan. 3. Pidä palava materiaali, kuten koristeet ja tekstiilit, kaukana lyhdystä. 4. Jätä kynttilästä noin kaksi senttimetriä polttamatta. Loppuun palanut kynttilä saattaa aiheuttaa tulipaloriskin, jos kynttilä ei sammu itsestään. 5. Varmista, että läheltä löytyy sammutuspeite tai käsisammutin tulipalon varalta. Sammuta kynttilä tukahduttamalla. Polttotestien tuotteet on valittu sattumanvaraisesti. Testeissä If ei käyttänyt tuotteita niiden mukana tulleiden turvallisuusohjeiden mukaisesti. Tämä polttotestaus ei ota kantaa tuotteiden turvallisuuteen, kun niitä käytetään tuotteiden mukana tulleiden käyttö- ja turvallisuusohjeiden mukaisesti. Lue lisää turvallisesta tunnelmoinnista

Katsoaksesi videon lähteestä www.youtube.com, anna hyväksyntä sivun yläosasta.If testasi ja tutki, mitä tulee ottaa huomioon kynttilälyhtyjä käytettäessä.

