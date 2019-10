Ilkka Pekkalasta Agronomiliiton toiminnanjohtaja

Tiedote //embargo 26.10.2018 klo 16.30// MMT, agronomi Sari Peltonen on Agronomiliiton Vuoden vaikuttaja 2018 26.10.2018 16:30:00 EEST | Tiedote

ProAgria Keskusten Liitto ry:n johtava asiantuntija Sari Peltonen on kasvinviljelyn vahva asiantuntija, joka on ollut vuodesta toiseen näkyvästi esillä valtakunnan mediassa kertomassa kasvinviljelyyn liittyvistä asioista. Nyt kahtena erittäin poikkeuksellisena kasvukautena 2017 ja 2018 hänen asiantuntemustaan on hyödynnetty mediassa erityisesti. Sari Peltosella on kyky kertoa selkeästi ja kansantajuisesti siitä, miten erilaiset sääolot ja olosuhteet vaikuttavat maatalouteen ja sitä kautta ruoantuotantoomme.