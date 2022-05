Ilmaiseksi etätöihin työviikon ajaksi uuteen CoWork-tilaan Kuopiossa - luvassa työtilan lisäksi veloituksetta majoitus ja lounaat

KPY Novapoliksen CoWork-investointi valmistui Microkadun torniin Kuopiossa maaliskuussa. Investoinnin arvo on noin kaksi miljoonaa euroa. CoWorkissa on runsaasti äänieristettyjä vetäytymistiloja erilaisia tapaamisia ja etäpalavereita varten. Ympäristöstä löytyy myös erillinen hiljaisen työn tila sekä Tastory-ravintola ja Hav a Java -kahvila.

”CoWork-konseptia on suunniteltu ja valmisteltu lähes puolentoista vuoden ajan. Se on keskeinen vastauksemme työn muutokseen ja haluamme sen kautta mahdollistaa erinomaiset puitteet hybridityölle. Tavoitteenamme on tuoda kaikkien ulottuville eloisa työpäiväkokemus, joka mahdollistaa sekä oman työn ääreen rauhoittumisen että muiden kohtaamiseen”, KPY Novapoliksen kehitys- ja viestintäjohtaja Silja Huhtiniemi kertoo.

Uusi tila on saanut erittäin positiivisen vastaanoton käyttäjiltään, ja nyt KPY haluaa saada lisää palautetta myös kaupungin ulkopuolelta tulevilta käyttäjiltä.

”Etätyömahdollisuuksien lisääntyessä toivomme, että saamme myös tänne Kuopioon yhä enemmän etätyötä tekeviä. Samalla haluaisimme kuulla, miten tilamme palvelevat kauempaa tulevia ja miten ne vertautuvat muihin vastaaviin palveluihin. Siksi päätimme tarjota kymmenelle hengelle mahdollisuuden kokeilla etätyökonseptiamme viikon ajan”, Huhtiniemi sanoo ja jatkaa:

”Kokeilu on toki mielenkiintoinen myös jo tiloissa toimiville asiakkaillemme ja haluamme sen avulla myös luoda uusia kontakteja heille. Samalla kokeiluun valittavat saavat takuulla myös vinkkejä ja yhteyksiä Kuopioon”

CoWork-tilan suunnittelusta vastasivat kuopiolaiset Partanen & Lamusuo Oy, jonka kädenjälki näkyy muun muassa Järvisydämen Järvikylpylässä, sekä Hiili & Timantti Oy.

Majoitus kokeiluun valittaville tarjotaan Kuopion keskustassa sijaitsevasta hotellissa, josta on noin kolmen kilometrin matka työtilaan. Lisäksi kokeiluun osallistuvat saavat lounaat ja CoWork-ympäristön käyttöön oikeuttavan sovelluksen. Sen kautta varataan esimerkiksi vetäytymistilat oman tarpeen mukaan.

”Voisi sanoa, että CoWork-konseptimme vastaa hieman kuntosalijäsenyyttä. Kuukausipassi on edullisimmillaan vain 59 euroa ja arvonlisävero. Meillä on myös päiväpasseja tarjolla”, Huhtiniemi avaa.

Kokeiluun valittavien toivotaan antavan palautetta kokeilusta kirjallisesti ja sosiaalisen median kanaviensa kautta. Mukaan voi hakea 2.6. mennessä osoitteessa: https://fi.surveymonkey.com/r/D3NY3TF

Kuopioon voi matkata ensisijaisesti elo- tai syyskuun aikana.

KPY Novapolis on noin 200 yrityksen ja organisaation sekä 15 000 osaajan kansainvälinen työnteon alusta.

Lisätietoa:

Silja Huhtiniemi, kehitys- ja viestintäjohtaja, varatoimitusjohtaja, KPY Novapolis Oy

silja.huhtiniemi@novapolis.fi / 050 4120 559

