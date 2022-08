Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärä kasvoi edelleen – kasvun yllä kuitenkin tummia pilviä

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi heinäkuussa +2,2 prosenttia (kesäkuu +4 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Seuraamistamme toimialoista vain rakentaminen oli heinäkuussa pienessä laskussa (-1,4 %). Työntekijämäärät ovat nyt nousseet noin puolentoista vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Hyvä kehitys on näkynyt laajasti koko Suomessa, sanoo Ilmarisen laskentaprosesseista ja datasta vastaava tiimipäällikkö Miika Aromaa.

Voimakkaimmin positiivinen kehitys näkyi heinäkuussa majoitus- ja ravitsemusalalla (+10,7 %), henkilöstövuokrauksessa (+8,9 %), viestinnässä ja tietotekniikassa (+6,3 %) sekä teollisuudessa (+2,9 %).

– Majoitus- ja ravitsemusalan työntekijämäärä on noussut keväästä lähtien voimakkaasti. Alalla onkin havaittu jo kasvun esteitä, koska osaavaa työvoimaa ei riitä jokaiseen ravintolaan tai hotelliin. Pandemian aikana alalta on myös poistunut työntekijöitä, Aromaa arvioi.

Suomessa ja maailmassa yleensä riittää haasteita talouden kasvussa ja työllisyyskehityksessä.

– Suomen työllisyys ja palkkasummat kehittyivät alkuvuonna suotuisasti talouden elpyessä koronasta. Maailmankauppa on kuitenkin kärsinyt tuotantoketjujen pullonkauloista ja Kiinan koronarajoituksista. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi asetetut talouspakotteet ovat vaikuttaneet Suomen vientiin ja teollisuustuotantoon. Inflaatio on kiihtynyt ennätystasoille, keskuspankit ovat kiristäneet rahapolitiikkaa nopeasti ja korkotaso on nousussa. Pidemmän aikaan jatkunut hyvä kehitys on loppuvuodesta joillain toimialoilla vaarassa kääntyä laskuun, sanoo Miika Aromaa.

Itä-Suomessa kehitys vaisua – muualla vahvaa

Myös alueellisesti suhdanneindeksiin kuuluvien toimialojen työntekijämäärät ovat kehittyneet jo pitkään positiivisesti. Heinäkuussa kehitys oli voimakkainta Etelä-Suomessa (+3,7 %), kun taas Itä-Suomi oli ainoa alue, jossa kehitys oli negatiivista (-1,3 %).

Heinäkuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

- Etelä-Suomi (+3,7 %): Seuratuista toimialoista kasvua syntyi majoitus- ja ravitsemusalalla (+16,7 %), henkilöstövuokrauksessa (+7,7 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+6,0 %), teollisuudessa (+2,8 %), kuljetuksessa (+1,7 %) ja kaupan alalla (+1,7 %). Laskussa oli ainoastaan rakentaminen (-2,3 %).

- Länsi-Suomi (+2,3 %): Kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+22,8 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+10,4 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+4,8 %) ja teollisuudessa (+3,7 %). Laskussa olivat kuljetus (-2,1 %) ja kauppa (-0,8 %). Rakentaminen pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana (0 %).

- Itä-Suomi (-1,3 %): Kasvussa olivat teollisuus (+2,3 %), viestintä- ja tietotekniikka (+2,1 %) ja kaupan ala (+0,3 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-10,5 %), rakentaminen (-3,3 %), kuljetus (-2,1 %) ja majoitus- ja ravitsemusala (-0,2 %).

- Pohjois-Suomi (+1,3 %): Seuratuista toimialoista kasvua keräsivät majoitus- ja ravitsemusala (+8,4 %), kuljetus (+4,9 %), kauppa (+1,3 %), rakentaminen (+1,1 %) ja teollisuus (+1,1 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-7,3 %) ja viestintä- ja tietotekniikka (-0,6 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

