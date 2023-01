Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän kasvu hidastui

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Työntekijämäärä kasvoi joulukuussa +0,8 prosenttia (marraskuu +1,5 %) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan. Työntekijämäärät ovat nousseet yli puolentoista vuoden ajan yhtäjaksoisesti. Hyvä kehitys näkyi joulukuussa eniten viestinnässä ja tietotekniikassa (+5,6 %), henkilöstövuokrauksessa (+5,1 %) sekä teollisuudessa (+2,4 %).

– Viime aikoina olemme kuulleet uutisia muutosneuvotteluiden aloittamisesta. Aiemmin Tilastokeskus kertoi, että teollisuuden uusien tilausten arvo oli marraskuussa 8,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Myös Ilmarisen indeksissä teollisuuden työntekijämäärän kasvuvauhti on kesäkuusta asti hidastunut. Muutosneuvotteluita on startattu teollisuuden lisäksi myös muilla aloilla. Näkemykseni onkin, että talouden negatiivinen kehitys tulee näkymään myös suhdanneindeksin työntekijämäärissä tänä vuonna, arvioi Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Ilmarisen seuraamista toimialoista laskussa olivat rakentaminen (-2,8 %) ja kauppa (-0,5 %) ja kuljetus (-0,3 %).

– Rakentamisen osalta laskua on jatkunut useamman kuukauden ajan. Rakennuskustannukset nousivat Tilastokeskuksen mukaan joulukuussa yli viisi prosenttia vuodentakaisesta. Kustannusten nousua on yritysten vaikea siirtää kokonaan asiakkaan maksettavaksi, joten yritysten kannattavuus on koetuksella, Vatanen arvioi.

Etelässä työntekijämäärät nousussa ja idässä laskussa

Joulukuussa alueellinen kehitys oli voimakkainta Etelä-Suomessa (+3,0 %). Työntekijämäärä oli laskusuunnassa ainoastaan Itä-Suomessa (-2,4 %).

Joulukuun työntekijämäärien kehitys alueittain:

Etelä-Suomi (+2,3 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli viestintä- ja tietotekniikassa (+5,9 %), majoitus- ja ravitsemusalalla (+5,6 %), henkilöstövuokrauksessa (+5,2 %), teollisuudessa (+2,5 %), kuljetuksessa (+0,8 %) ja kaupan alalla (+0,1 %). Laskussa oli rakentaminen (-3,2 %).

Länsi-Suomi (+0,1 %): Kasvua oli henkilöstövuokrauksessa (+9,3 %), viestintä- ja tietotekniikassa (+7,4 %) ja teollisuudessa (+2,3 %). Laskussa olivat majoitus- ja ravitsemusala (-6,3 %), kuljetus (-2,1 %), kauppa (-1,9 %) ja rakentaminen (-0,3 %).

Itä-Suomi (-2,4 %): Kasvussa olivat viestintä- ja tietotekniikka (+3,6 %) ja teollisuus (+1,1 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-11,2 %), rakentaminen (-4,3 %), majoitus- ja ravitsemusala (-3,0 %), kuljetus (-2,0 %) ja kauppa (-1,6 %).

Pohjois-Suomi (+0,4 %): Seuratuista toimialoista kasvua oli teollisuudessa (+3,3 %) ja majoitus- ja ravitsemusalalla (+1,0 %). Laskussa olivat henkilöstövuokraus (-5,0 %), rakentaminen (-3,5 %), kauppa (-1,8 %), kuljetus (-1,8 %) ja viestintä- ja tietotekniikka (-1,3 %).

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

Tutustu tarkemmin

Lisätietoja

Jouni Vatanen, tutkija, p. 050 5712 309, jouni.vatanen@ilmarinen.fi

Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 040 7709 400, liina.aulin@ilmarinen.fi