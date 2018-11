Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärien kasvu hidastuu

Postitaloa tyhjennettiin hajun vuoksi - vaaratilanne on ohi 9.11.2018 11:59 | Tiedote

Helsingin Postitalossa levisi perjantaina aamupäivällä remontista aiheutunutta voimakasta hajua, mikä vuoksi pelastuslaitos evakuoi ihmisiä talosta. Kiinteistössä on tehty neljännen kerroksen terassin vedeneristystyötä, jossa on urakoitsijalta saadun tiedon mukaan käytetty Siplast Primer -nimistä eristysainetta. Eristysaineen hajua levisi ilmanvaihdon kautta osaan kiinteistön tiloista. Pelastuslaitos ja poliisi olivat paikan päällä selvittämässä tilannetta. Pelastuslaitoksen mukaan noin 20 henkilöä sai oireita ja heidän tilansa on tutkittu. Tiloihin palaaminen on Pelastuslaitoksen mukaan nyt turvallista. Hajuhaittaa poistetaan tuuletuksella. Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi haju oli päässyt leviämään ilmanvaihtoon. Asian selvittämistä jatketaan. Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Postitalo on Ilmarisen omistama kiinteistö. Lisätietoja: Tomi Aimonen, kiinteistöjohtaja, Ilmarinen, 050 366 7501 Vesa Berg, palomestari, Helsingin pelastuslaitos p. 0500 601 326